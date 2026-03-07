Đồng minh Vùng Vịnh tức giận tố Mỹ không cảnh báo cuộc tấn công Iran

Hãng thông tấn AP đưa tin, nhiều nước cho rằng họ không được thông báo trước và không có đủ thời gian chuẩn bị trước làn sóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Iran phóng sang nhằm trả đũa các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành.

Các quan chức từ hai quốc gia Vùng Vịnh cho biết chính phủ của họ thất vọng với cách Washington xử lý cuộc xung đột, đặc biệt là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào Iran hôm thứ Bảy tuần trước. Theo các nguồn tin này, các nước trong khu vực không nhận được thông báo trước về chiến dịch Mỹ - Israel, dù trước đó đã cảnh báo Washington rằng hành động quân sự có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ Trung Đông.

Một quan chức cho biết nhiều nước Vùng Vịnh đang cảm thấy thất vọng, thậm chí tức giận, vì cho rằng quân đội Mỹ chưa hỗ trợ phòng thủ đầy đủ. Theo nhận định phổ biến trong khu vực, chiến dịch hiện nay chủ yếu tập trung bảo vệ Israel và lực lượng Mỹ, trong khi các quốc gia Vùng Vịnh phải tự đối phó với các đợt tấn công từ Iran.

Lửa lớn và cột khói bốc lên sau khi, theo giới chức, mảnh vỡ của một UAV Iran bị đánh chặn rơi trúng cơ sở dầu mỏ Fujairah ở Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 3/3/2026. (Ảnh: AP/Altaf Qadri)

Quan chức này nói thêm kho tên lửa đánh chặn của nước ông đang “cạn kiệt nhanh chóng".

Các quan chức được phỏng vấn trong bài đều đề nghị giấu tên.

Chính phủ Ả Rập Xê Út, Kuwait và Bahrain chưa phản hồi các đề nghị bình luận.

Phản hồi các chỉ trích, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo trả đũa của Iran đã giảm 90% nhờ chiến dịch quân sự mang tên “Cơn thịnh nộ dữ dội".

“Iran đang bị suy yếu về khả năng phóng và sản xuất các loại vũ khí này. Tổng thống Trump duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực, và việc chế độ Iran tấn công các nước láng giềng càng cho thấy vì sao cần loại bỏ mối đe dọa này đối với Mỹ và các đồng minh”, bà Kelly nói.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trong khi phản ứng chính thức từ các chính phủ Vùng Vịnh khá thận trọng, một số nhân vật công chúng có quan hệ gần gũi với giới lãnh đạo đã công khai chỉ trích Mỹ, cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kéo ông Trump vào một cuộc chiến không cần thiết.

“Đây là cuộc chiến của ông Netanyahu”, Hoàng tử Turki al-Faisal, cựu Giám đốc tình báo Ả Rập Xê Út, nói với CNN. “Ông ấy đã thuyết phục Tổng thống Trump ủng hộ quan điểm của mình".

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng thừa nhận trong các cuộc họp kín với Quốc hội Mỹ rằng họ đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các đợt UAV do Iran phóng, khiến một số mục tiêu của Mỹ tại Vùng Vịnh, bao gồm binh sĩ, dễ bị tổn thương.

Các quốc gia Vùng Vịnh hiện trở thành mục tiêu dễ tiếp cận đối với Iran, do nằm trong tầm bắn của nhiều loại tên lửa tầm ngắn của Tehran và có nhiều mục tiêu quan trọng như căn cứ quân sự Mỹ, trung tâm kinh doanh - du lịch và các cơ sở năng lượng, có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Theo thống kê của AP dựa trên các tuyên bố chính thức, từ khi chiến sự bắt đầu, Iran đã phóng ít nhất 380 tên lửa và hơn 1.480 UAV nhằm vào 5 quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Cột khói đen bốc lên từ một nhà kho tại khu công nghiệp Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau các báo cáo về đòn tấn công của Iran tại Dubai, ngày 1/3/2026. (Ảnh: AP/Altaf Qadri)

Ngoài ra, 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Kuwait hôm Chủ nhật khi một UAV Iran tấn công trung tâm điều hành tại một cảng dân sự, cách căn cứ quân đội chính hơn 16 km. Người thân của một binh sĩ cho biết cơ sở này chỉ là công trình dạng container và không có hệ thống phòng thủ.

Trong các cuộc họp với nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Dan Caine cho biết Washington không thể đánh chặn toàn bộ UAV bay tới, đặc biệt là loại Shahed do Iran sản xuất.

Một quan chức Mỹ am hiểu về bố trí an ninh trong khu vực cho biết Mỹ không có đủ năng lực phòng thủ rộng khắp tại Vùng Vịnh để đối phó hiệu quả với các đợt UAV cảm tử nhắm vào những mục tiêu nằm ngoài các căn cứ quân sự truyền thống tại Iraq và Syria.

Tuần này, một UAV đã gây đám cháy nhỏ tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh (Ả Rập Xê Út), trong khi một UAV khác gây cháy nhỏ bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Mỹ và các đồng minh Trung Đông thậm chí đã tìm kiếm hỗ trợ từ Ukraine, quốc gia có nhiều kinh nghiệm đối phó UAV Shahed của Iran, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. Khi được hỏi về khả năng này, Tổng thống Trump nói với Reuters rằng Mỹ sẵn sàng xem xét “bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bất kỳ quốc gia nào".

Ông Bader Mousa Al-Saif, nhà phân tích tại viện nghiên cứu Chatham House, cho rằng Washington có thể đã đánh giá thấp rủi ro đối với các đồng minh Vùng Vịnh, khi cho rằng Israel và lực lượng Mỹ sẽ là mục tiêu trả đũa chính của Iran.

“Tôi không nghĩ họ dự liệu mức độ rủi ro lớn như vậy đối với Vùng Vịnh” , ông nói, cho rằng việc thiếu kế hoạch bảo vệ các nước này cho thấy tầm nhìn ngắn hạn của Mỹ.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út Michael Ratney nhận định rằng dù các nước Vùng Vịnh muốn Iran suy yếu, họ vẫn lo ngại về thiệt hại kinh tế, bất ổn khu vực và nguy cơ cuộc chiến kéo dài.

“Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các quốc gia Vùng Vịnh sẽ phải gánh chịu phần lớn hậu quả của những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến”, ông nói.