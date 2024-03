Đồng minh truyền thống của Nga cân nhắc "giáng đòn đau" vào quan hệ với Moscow

Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan cho biết 8/3 rằng nước này đang xem xét việc nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với kênh TRT của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ararat Mirzoyan cho biết Armenia đang tìm cách xích lại gần hơn với phương Tây trong bối cảnh quan hệ với Nga ngày càng xấu đi.

Ngoại trưởng Armenia cho hay: "Ngày nay, những cơ hội mới đang được thảo luận ở Armenia. Cơ hội này bao gồm cả tư cách thành viên trong EU."

Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan. Ảnh: AFP

Ý định của "đồng minh truyền thống" Moscow được tiết lộ ngay sau khi báo chí Armenia đưa tin rằng Thủ tướng Nikol Pashinyan của nước này có kế hoạch bắt đầu quy trình nộp đơn vào EU cuối năm 2024.

Politico nhận định, ông Pashinyan giữ chức thủ tướng Armenia kể từ năm 2018 và đã đi đầu trong các nỗ lực xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây, đặc biệt là sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine năm 2022 và sự ủng hộ ngày càng tăng của Điện Kremlin dành cho Azerbaijan - nước có mâu thuẫn lâu đời với Armenia.



Hồi tháng 2 năm nay, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố đình chỉ Hiệp ước An ninh Tập thể với Nga, bày tỏ quan điểm rằng Armenia ngày càng không hài lòng với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu.

Tổng thống Vladimir Putin sau đó cảnh báo việc rời CSTO sẽ là động thái không có lợi cho chính Armenia, nhưng chủ nhân Điện Kremlin nói rằng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Yerevan.