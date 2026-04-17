Theo báo cáo tổng hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 16 giờ ngày 17-4, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại ở Lào Cai, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai, Thái Nguyên.



Thiên tai khiến 1 người chết (Thái Nguyên); 4 người bị thương (Lào Cai). 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.083 nhà bị tốc mái (Lào Cai 1.043, Quảng Trị 15, Lâm Đồng 9, Gia Lai 10, Thái Nguyên: 6).

583,6 ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng (Lào Cai 582 ha; Thái Nguyên 1,6 ha); 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai).

Ngoài ra, thiên tai khiến 5 điểm trường bị ảnh hưởng (Lào Cai); 6 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 2, Quảng Trị 4); 5 cột điện bị gãy đổ, 2 xe máy bị hư hại (Lào Cai).

Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 36,14 tỉ đồng (Lào Cai 35 tỉ; Lâm Đồng 0,5 tỉ; Gia Lai 0,64 tỉ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều và tối 17-4, khu vực phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 30 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Thiên tai đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.