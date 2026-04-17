Dông lốc, mưa đá làm 1 người chết, hơn 1.000 nhà hư hỏng

Thùy Linh |

Các trận dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15-4 đến 17-4 đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương.

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 16 giờ ngày 17-4, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại ở Lào Cai, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai, Thái Nguyên.

Dông lốc và mưa đá gây thiệt hại nặng nề tại việt nam 2026 - Ảnh 1.

Dông lốc xảy ra ở Thái Nguyên sáng 17-4

Thiên tai khiến 1 người chết (Thái Nguyên); 4 người bị thương (Lào Cai). 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.083 nhà bị tốc mái (Lào Cai 1.043, Quảng Trị 15, Lâm Đồng 9, Gia Lai 10, Thái Nguyên: 6).

583,6 ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng (Lào Cai 582 ha; Thái Nguyên 1,6 ha); 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai).

Ngoài ra, thiên tai khiến 5 điểm trường bị ảnh hưởng (Lào Cai); 6 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 2, Quảng Trị 4); 5 cột điện bị gãy đổ, 2 xe máy bị hư hại (Lào Cai).

Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 36,14 tỉ đồng (Lào Cai 35 tỉ; Lâm Đồng 0,5 tỉ; Gia Lai 0,64 tỉ).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều và tối 17-4, khu vực phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 30 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Thiên tai đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Vụ tịch thu 42 gốc mai ở Côn Đảo: Kiểm lâm trả lại 21 gốc cây
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
