Đồng loạt khám xét chỗ ở và nơi làm việc trong chuyên án lớn, bắt kẻ cầm đầu Lê Anh Tuấn SN 1981

Chi Chi |

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá đường dây chuyên nhập lậu xe mô tô phân khối lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 13/2 cho biết đã triệt phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam. 

Đồng loạt khám xét chỗ ở và nơi làm việc trong chuyên án lớn, bắt kẻ cầm đầu Lê Anh Tuấn SN 1981 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Tuấn. Ảnh: CA Thái Nguyên

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập lậu xe mô tô gồm: 

Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn “Ve”), sinh năm 1981, nơi ở ngõ 45, phố Cự Lộc, tổ 7B, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và Đoàn Thế Hải, sinh năm 1992, nơi ở số 18, Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Cả 2 đối tượng này đều từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Đồng loạt khám xét chỗ ở và nơi làm việc trong chuyên án lớn, bắt kẻ cầm đầu Lê Anh Tuấn SN 1981 - Ảnh 2.

Tang vật liên quan trong vụ án. Ảnh: CA Thái Nguyên

Đồng loạt khám xét chỗ ở và nơi làm việc trong chuyên án lớn, bắt kẻ cầm đầu Lê Anh Tuấn SN 1981 - Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều ta thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Lê Anh Tuấn. Ảnh: CA Thái Nguyên

Ngày 06/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng loạt triển khai khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và các đối tượng có liên quan.

