Dòng iPhone 16 sẽ được Apple áp giá bán như thế nào?

Theo đó, Apple sẽ yêu cầu mức giá 799 USD cho model iPhone 16 cơ bản, trong khi model iPhone 16 Plus sẽ được nâng lên mức giá 899 USD. Vào năm ngoái, người dùng có thể thêm 100 USD so với iPhone 16 Plus để mua iPhone 15 Pro nhưng điều này không xảy ra vào trong năm nay khi họ phải chi thêm 200 USD để tiếp cận với iPhone 16 Pro, vốn có giá khởi điểm 1.099 USD, trong khi iPhone 16 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD.

Như thường lệ, mức giá sẽ tăng lên khi người dùng chọn các tùy chọn bộ nhớ cao hơn. Cần nhớ rằng mức giá này được áp dụng theo USD khi đến thị trường Bắc Mỹ, có nghĩa con số sẽ cao hơn tại thị trường Việt Nam. Vẫn chưa rõ giá bán của các phiên bản tại Việt Nam ra sao, nhưng dựa vào các thông tin này, phiên bản iPhone 16 Pro có thể bị tăng giá khởi điểm 3 triệu đồng so với iPhone 15 Pro khi ra mắt, trong khi các phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá khởi điểm.

Mặc dù tăng giá so với tiền nhiệm nhưng Apple được cho là sẽ loại bỏ biến thể 128 GB trên iPhone 16 Pro để thay bằng biến thể 256 GB. Trong thực tế, biến thể 256 GB của iPhone 15 Pro được bán với giá 1.099 USD, vì vậy Apple về cơ bản không tăng giá cho các mẫu iPhone trong năm nay.

Về thông số kỹ thuật, các thông tin đăng tải không phải là mới so với những rò rỉ trước đó. Các báo cáo đều cho thấy Apple sẽ tăng kích thước màn hình thêm 0,2 inch cho các biến thể Pro, trong khi tất cả đều sẽ đi kèm chip A18 mới (mặc dù biến thể Pro có thể đi kèm chip A18 Pro tiên tiến hơn).

Một điểm chung khác của tất cả các mẫu iPhone 16 mới là chúng sẽ trang bị RAM 8 GB. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Apple đã đảm bảo rằng tất cả các biến thể của thế hệ iPhone 16 sẽ đủ sức mạnh để đáp ứng yêu cầu về tài nguyên của Apple Intelligence.

Apple dự kiến sẽ chính thức công bố loạt iPhone 16 mới vào ngày 10/9 tại một sự kiện do công ty tổ chức tại Nhà hát Steve Jobs, California, Mỹ. Công ty nhiều khả năng sẽ sớm gửi thư mời cho sự kiện này.