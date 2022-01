'Đồng hồ Ngày tận thế' sẽ tiến hay lùi?

"Đồng hồ Ngày tận thế" phản ánh thời gian diệt vong của nhân loại. Năm nay là năm thứ hai nó ở vị trí 100 giây lúc nửa đêm, giờ diệt vong của nhân loại.

Kể từ năm 1947, các nhà khoa học hạt nhân và các chuyên gia khác đã đóng vai trò là người đo thời gian cho "Đồng hồ Ngày tận thế". Một nhóm các cố vấn, nhà nghiên cứu và chuyên gia chính sách của Bulletin of the Atomic Sciences (BAS) hàng năm đánh giá trạng thái của thế giới để quyết định xem kim đồng hồ sẽ quay về phía trước, quay ngược lại hay giữ nguyên vị trí của chúng.

Sau một năm xảy ra đại dịch COVID-19 và thảm họa khí hậu đang bùng phát trên toàn thế giới, đồng hồ này sẽ hiển thị như thế nào vào năm 2022?

Ngày 20/1/2022, chiếc đồng hồ này đã được cập nhật và cũng là ngày kỷ niệm 75 năm ra đời của nó.

Khi đồng hồ ra mắt công chúng năm 1947, sau Thế chiến thứ hai, vũ khí hạt nhân được cho là mối đe dọa lớn nhất do con người tạo ra. Trong những thập kỷ sau đó, các nguy cơ tiềm ẩn khác đã xuất hiện, bao gồm cả đại dịch và biến đổi khí hậu gia tăng nhanh chóng .

BAS đã giới thiệu "Đồng hồ Ngày tận thế" vào năm 1947 với hình minh họa trên bìa tạp chí về một chiếc đồng hồ hiển thị từ 7 giây đến nửa đêm, nhằm thu hút sự chú ý về mối nguy hiểm chưa từng có do vũ khí hạt nhân gây ra.

Kể từ lần cập nhật gần đây nhất của "Đồng hồ Ngày tận thế" vào tháng 1 năm 2021, bằng chứng về sự leo thang của biến đổi khí hậu đã được đưa ra. Mực nước biển dâng đang tăng nhanh hơn so với các mô hình trước đó về tình huống xấu nhất đã dự đoán; việc đốt rừng mưa nhiệt đới đang tạo ra nhiều khí cacbonic (CO2) hơn trong khí quyển; và ngay cả vùng băng giá vĩnh viễn ở Nam Cực được gọi là "Vùng băng cuối cùng" có nguy cơ tan chảy…

Đại dịch COVID-19 cũng tiếp tục gia tăng, được thúc đẩy bởi sự xuất hiện vào năm 2021 của biến thể Omicron rất dễ lây lan. Cho đến nay, COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 66 triệu người ở Mỹ và đã giết chết hơn 850.000 người Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 18/1.

Năm 2020, những cân nhắc khác sẽ thông báo về thời gian của "Đồng hồ Ngày tận thế" vào năm 2022 như thế nào, nhưng nhân loại đã ở trong phạm vi của khoảng thời gian cảnh báo.

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp kim của chiếc "Đồng hồ ngày tận thế" lơ lửng ở vị trí 100 giây lúc nửa đêm, giờ diệt vong của nhân loại.

Tuy nhiên, vẫn chưa muộn để quay ngược kim đồng hồ và làm cho thế giới an toàn hơn cho mọi người trên toàn thế giới, Bulletin of the Atomic Sciences (BAS), tổ chức phi lợi nhuận theo dõi chiếc đồng hồ này, cho biết.

Mặc dù năm 2021 mang lại một số tiến bộ trong việc đối mặt với những rủi ro toàn cầu, nhưng chúng ta vẫn đang đứng trước "ngưỡng cửa diệt vong", theo một tuyên bố của BAS .

Ngày tận thế là bao giờ?

Khi đặt Đồng hồ ngày tận thế mỗi năm, BAS đặt ra hai câu hỏi quan trọng: "Năm nay nhân loại an toàn hơn hay gặp nhiều rủi ro hơn so với năm ngoái và nhân loại năm nay an toàn hơn hay gặp nhiều rủi ro hơn so với 75 năm trước.

Scott Sagan, thành viên Hội đồng Khoa học và An ninh BAS, đồng thời là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Stanford, cho biết năm vừa qua đã mang lại một số phát triển tích cực trong việc quản lý vũ khí hạt nhân, với việc Mỹ và Nga nối lại đối thoại ngoại giao về giới hạn kho vũ khí ở California.

Nhưng quan hệ giữa hai quốc gia vẫn căng thẳng; và với việc Trung Quốc và Nga thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh mới, Triều Tiên sản xuất vật liệu hạt nhân mới và phát triển tên lửa tầm ngắn cho vũ khí nguyên tử, và việc dự trữ hạt nhân vẫn đang được tiến hành ở Ấn Độ và Pakistan. Thế giới phải đối mặt với nhiều cuộc chạy đua vũ trang mà không có sự kiểm soát vũ khí.

Thời gian của Đồng hồ ngày tận thế cũng phản ánh sự lây lan tiếp tục của đại dịch COVID-19, đã giết chết khoảng 5 triệu người trên toàn thế giới và ước tính khoảng 30 triệu người chết không được báo cáo.

Suzet McKinney, thành viên hội đồng quản trị của BAS, Suzet McKinney, hiệu trưởng và giám đốc Khoa học Đời sống tại Vịnh Sterling ở Chicago, Mỹ, cho biết: "Chúng ta đã chứng kiến ​​các chính phủ trên khắp thế giới nhận ra tác động thực sự của việc họ không có phản ứng thích hợp: hàng trăm triệu trường hợp và hàng triệu người chết do hậu quả của đại dịch COVID-19. Ở Mỹ, tôi tin rằng chính quyền mới đang cố gắng lật ngược tình thế - nhưng đã có quá nhiều thiệt hại xảy ra trong phản ứng ban đầu, tôi nghĩ rằng điều đó đã được chứng minh là rất khó."