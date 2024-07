Đồng hồ Apple Watch nằm dưới biển suốt 18 tháng mà vẫn chạy ?

Tính năng Find My đã hỗ trợ việc phục hồi chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch của một người đàn ông tên Jared Brick một cách khó tin sau 18 tháng trôi dạt trên đại dương. Brick đã mua hai chiếc Đồng hồ Apple, một cho anh và một cho con trai anh, để giúp họ giữ liên lạc trong kỳ nghỉ của gia đình nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của con trai anh.

Sau khi đến Quần đảo Virgin thuộc Anh, Jared đã sử dụng chiếc Apple Watch của mình để thực hiện một số hoạt động lặn biển. Tại đây, chiếc đồng hồ này rất hữu ích trong việc theo dõi thời gian Brick chìm trong chuyến lặn của mình với độ sâu tới 100 feet (30,48 mét). Theo đánh giá, độ sâu mà chiếc đồng hồ Apple Watch có thể chịu được khi chìm trong nước là 164 feet (khoảng 50 mét).

Vào ngày cuối cùng ở Quần đảo Virgin, Brick đã nhảy khỏi những tảng đá và bơi trong một vùng nước tương đối nông có tên là The Baths on Virgin Gorda. Một lúc sau, anh ấy nhận ra rằng Apple Watch không còn trên cổ tay mình nữa và khi mở ứng dụng Find My trên một thiết bị Apple khác, anh ấy báo đồng hồ của mình đã bị mất. Một năm rưỡi sau, vào tháng 12 năm 2023, Brick nhận được cuộc gọi từ một người dân địa phương sống gần Virgin Gorda thông báo rằng chiếc Apple Watch của anh đã được tìm thấy trên bãi biển.

Người phát hiện ra chiếc Apple Watch của Jared đã sạc thiết bị và thông báo bị mất hiện lên trên màn hình tiết lộ số điện thoại của Brick. Người tìm thấy chiếc đồng hồ tên là Jonathan, đã chụp ảnh chiếc Apple Watch và gửi cho Brick. Chiếc đồng hồ này sau đó đã được chuyển qua đường bưu điện cho chủ nhân của nó, Jared đã nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

“Chiếc đồng hồ không chỉ được tìm thấy ở cùng một bãi biển,” Brick nói, “mà sau khi sạc nó, tin nhắn bị mất hiện lên cùng với số điện thoại của tôi, vì vậy người tìm thấy nó đã gọi cho tôi và gửi ảnh cho tôi.” Jared chia sẻ lại câu chuyện của mình.

Là người sáng lập công ty truyền thông mang tên mình (Brick House Media), Jared đã tạo một video trên YouTube kể toàn bộ câu chuyện về chiếc Apple Watch bị thất lạc dưới biển suốt 18 tháng, được phát hiện trên bãi biển, được sạc pin và vận chuyển một quãng đường dài gần 5.800 km cho chủ sở hữu của nó. Trong video của mình, Jared không chỉ cảm ơn Jonathan vì đã tìm và trả lại Apple Watch cho anh ấy, anh ấy còn cảm ơn Apple “vì đã tạo ra công nghệ tuyệt vời với khả năng hoạt động bền bỉ như vậy”.