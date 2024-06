Đóng góp hơn 15% vào GDP, chuyên gia chỉ ra yếu tố sẽ đem lại thu nhập cho nhiều thương gia địa phương, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển

Vào giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, khách nước ngoài chỉ chiếm khoảng 8% GDP Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm đã tăng 65% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn một chút so với trước dịch COVID-19. Theo VinaCapital, con số này là minh chứng cho khả năng phục hồi của ngành du lịch Việt Nam.



Vào năm 2023, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đã tăng hơn 200% lên gần 13 triệu người, tương đương từ 20% so với mức trước COVID vào năm 2022 lên 70% vào năm 2023. Sự gia tăng đó trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng GDP của quốc gia. Không chỉ vậy, chuyên gia VinaCapital ước tính, lượng mua hàng của khách du lịch nước ngoài chiếm khoảng 10% doanh số bán lẻ tại Việt Nam.

"Chúng tôi quan sát thấy rằng du lịch nước ngoài đã đem tiền đến cho nhiều thương gia địa phương, thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế, mặc dù là gián tiếp. Chúng tôi ước tính tổng đóng góp của du lịch cho nền kinh tế Việt Nam, bao gồm cả đóng góp trực tiếp và gián tiếp, là trên 15% GDP", ông Michael Kokalari phân tích.

Tỷ lệ phục hồi của lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam so với thời điểm trước COVID. Nguồn: VinaCapital

Chuyên gia của VinaCapital ước tính, ngành du lịch của Việt Nam sẽ đóng góp hơn 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của đất nước trong năm 2024. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, do du lịch nội địa đã phục hồi hoàn toàn vào năm ngoái nên chi tiêu tăng thêm của khách du lịch nội địa sẽ không đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước trong năm nay.

Sự phục hồi lượng khách du lịch Trung Quốc và Mỹ

Ông Michael Kokalari cho biết, trước đây, khách du lịch Trung Quốc chiếm 1/3 tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam và số lượng khách du lịch Trung Quốc mới chỉ lấy lại vị trí dẫn đầu vào tháng 5/2024, cũng là lần đầu tiên kể từ sau COVID-19.

Ông cho rằng, sự trở lại của lượng khách du lịch từ Trung Quốc, cùng với nhu cầu du lịch tăng cao hiện nay của người Mỹ được dự báo sẽ giúp tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam năm nay vượt 5% so với trước COVID-19.

Theo đó, tỷ lệ người tiêu dùng Trung Quốc có ý định đi du lịch nước ngoài tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, đạt mức gần 2/3 số người được khảo sát. Học viện Du lịch Trung Quốc dự kiến khách Trung Quốc du lịch nước ngoài sẽ vượt mức 80% so với trước COVID-19 trong năm nay.

Trong xu hướng này, số liệu 5 tháng đầu năm cho thấy lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 300% so với cùng kỳ, đạt mức 75% trước dịch COVID-19. Vì vậy VinaCapital kỳ vọng nguồn khách này đến hết năm sẽ phục hồi lên mức 85% so với trước COVID-19. Nếu đạt được, đây sẽ là mức phục hồi rất cao so với mức cải thiện 30% của năm 2023.

Không chỉ vậy, theo Wall Street Journal (WSJ), một lượng tiền mặt chưa từng có đang được đổ vào túi của hàng triệu người Mỹ (đặc biệt là "thế hệ Baby Boomers") từ thu nhập đầu tư ngày càng tăng của họ và có nhiều bằng chứng cho thấy người tiêu dùng đang chi một phần thu nhập đó cho việc đi du lịch.

Tỷ lệ người dân Hoa Kỳ dự định sẽ chi tiêu cho du lịch nước ngoài trong 6 tháng tới

Tại Việt Nam, lượng khách du lịch Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID và mức chi tiêu cho những chuyến du lịch tương đối giàu có này giúp giải thích tỷ lệ lấp đầy cao của các khách sạn cao cấp.



Trên cơ sở đó, VinaCapital dự báo tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cả năm nay sẽ đạt mức 105% trước COVID-19, so với mức 70% đã đạt được năm ngoái.

"Chúng tôi kỳ vọng số lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam sẽ tăng 40% trong năm nay nhờ sự phục hồi liên tục của du lịch nước ngoài từ Trung Quốc. Du lịch nước ngoài chiếm khoảng 8% GDP của Việt Nam trước COVID, vì vậy chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi liên tục của lượng khách du lịch sẽ đóng góp hơn 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay", Kinh tế trưởng của VinaCapital, ông Michael Kokalari kết luận.