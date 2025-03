Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trương Xuân Thảo (SN 1992, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội “ Trộm cắp tài sản”.

Trương Xuân Thảo đóng giả bệnh nhân lẻn vào trộm điện thoại (ảnh cắt từ camera giám sát)

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 1/3, Công an xã Nghĩa Tiến (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) nhận được tin báo của Tổ bảo vệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc về việc bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và người nhà của họ bị kẻ gian lấy trộm 4 điện thoại di động tổng trị giá hơn 8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ, bắt giữ đối tượng Trương Xuân Thảo. Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và người nhà của họ, Thảo đã khoác áo bệnh nhân, lẻn vào các phòng bệnh lấy trộm điện thoại, mục đích là để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trương Xuân Thảo tại cơ quan công an

Trương Xuân Thảo là đối tượng nghiện ma túy, từng bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.