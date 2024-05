Các hàng xe đang phải tăng cường sức hút với việc giảm giá bán trong bối cảnh nhiều SUV đô thị dần được bán ra tại Việt Nam, và đột nhiên có 4 mẫu phiên bản xe đang có chung mức giá đề xuất 599 triệu đồng; nhưng trong các mẫu Hyundai Creta, KIA Seltos , Mazda CX-3 hay Mitsubishi Xforce, đâu mới là lựa chọn phù hợp cho khách hàng?

Thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam hướng đến các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ ngày càng nhiều khiến các nhà sản xuất tích cực tham gia cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị, điều này khiến giá bán của xe được điều chỉnh giảm xuống nhằm tăng sức cạnh tranh khi đã có quá nhiều đối thủ mạnh lần lượt xuất hiện. Trong số đó, cả Hyundai Creta và Mitsubishi Xforce đều giảm giá xuống còn khởi điểm từ 599 triệu đồng, đối đầu cùng phiên bản Luxury của Mazda CX-3. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của KIA Seltos vừa ra mắt cũng có giá bán khởi điểm tương tự.

Ngoài điểm chung lớn nhất nằm ở giá bán, 4 mẫu xe này đều có những đặc trưng riêng trong phân khúc. Trong đó, Hyundai Creta 1.5 Tiêu chuẩn và KIA Seltos 1.5 AT được lắp ráp trong nước với nguồn cung ổn định trong khi Mazda CX-3 nhập khẩu từ Thái lan và Mitsubishi Xforce GLX nhập khẩu từ Indonesia nên không có sự chủ động về nguồn cung như đối thủ Hàn Quốc.

Với việc xuất hiện sau và chia sẻ nhiều trang bị với Mitsubishi Xpander nên Xforce GLX có nhiều thông số kỹ thuật vượt trội hơn, điển hình như các chiều dài x rộng x cao, trục cơ sở, khoảng sáng gầm đều khá vượt trội so với các đối thủ, cho không gian nội thất rộng rãi nhất.

KIA Seltos mới nhận phiên bản nâng cấp nên cũng có một số cải thiện tuy chưa có kích thước lớn bằng đối thủ từ Nhật Bản nhưng cũng cải thiện hơn nhiều so với Hyundai Creta. Trong khi đó, mẫu SUV đô thị của Mazda lại có kích thước nhỏ nhất nên khoang nội thất của xe cũng khá chật, bù lại xe có đường kính bánh mâm 18 inch lớn nhất trong số các mẫu xe cùng tầm giá.

Thừa hưởng động cơ từ Xpander, nhưng Mitsubishi Xforce có hiệu suất động cơ tốt hơn một chút so với đàn anh nhưng so với các đối thủ ở phân khúc SUV đô thị vẫn còn thua xa. Mazda CX-3 Luxury sở hữu động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho mức công suất cao hơn trong khi Hyundai Creta và KIA Seltos đều được trang bị động cơ 1.5L nhưng có sức mạnh lớn nhất với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Hộp số có đôi chút khác biệt nhưng có 3 đều thuộc dạng tự động biến thiên vô cấp, và Mazda CX-3 sở hữu hộp số tự động 6 cấp duy nhất trong số này. Trong khi đó, KIA Seltos phiên bản tiêu chuẩn vẫn được chú trọng về khả năng vận hành khi được bổ sung 3 chế độ lái và 3 chế độ địa hình.

Về tiện ích, các mẫu xe này với giá bán rẻ đều có những trang bị khá cơ bản, nhưng Mitsubishi Xforce có vẻ được chú trọng nhiều ở bên ngoài với: Đèn định vị LED, đèn chạy ban ngày LED và cụm đèn hậu LED trong khi 2 đối thủ còn lại hầu như là đèn dạng Halogen. Ngoài ra, các xe đều có khả năng chỉnh điện, gập điện cho gương chiếu hậu bên ngoài và ăng ten vây cá mập cùng chìa khóa thông minh.

KIA Seltos được trang bị sẵn tính năng khởi động từ xa khá hiện đại, nhưng khá thiệt thòi khi chỉ sở hữu vô-lăng thường cùng phanh tay cơ. Trong khi đó, khoang nội thất Xforce khá hạn chế về tiện nghi khi sở hữu nội thất bọc nỉ, cửa sổ không chỉnh điện 1 chạm được và vô-lăng thường.

Hyundai Crera có ghế bọc da, vô-lăng bọc da, màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch là những điểm rất nổi bật trong phân khúc giá này. Cuối cùng, Mazda CX-3 Luxury tiếp tục sở hữu nhiều tiện ích cao cấp nhất trong tầm giá, điển hình như: Gạt mưa tự động, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hòa tự động nhưng lại không có cửa gió cho hàng ghế sau.

Hệ thống an toàn trên các mẫu xe này đều thuộc dạng cơ bản do hạn chế về mặt giá bán. Trong đó, Mitsubishi Xforce GLX sở hữu những tính năng độc đáo trong phân khúc gồm: Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC), chốt cửa tự động cùng khá nhiều trang bị khác nhưng không có sẵn cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

KIA Seltos 1.5 AT và Hyundai Creta 1.5 Tiêu chuẩn cũng có những trang bị riêng nhưng chưa thật sự đầy đủ so với đối thủ khi đã bổ sung nhiều về tiện ích hay sức mạnh cho xe. Mazda CX-3 Luxury có một số trang bị an toàn riêng nhưng chưa thật sự đầy đủ so với đối thủ khi đã bổ sung nhiều về tiện ích hay sức mạnh cho xe. Đây chính là chiến lược của mẫu xe đi sau - Mitsubishi Xforce - khi nhắm đến những trang bị an toàn vốn đang thiếu thống trong phân khúc SUV đô thị với giá rẻ hiện nay.

Có thể thấy, nhà sản xuất đã tối ưu những điểm nổi trội đối vỡi mỗi mẫu xe để đạt được khả năng cạnh tranh trong phân khúc giá bán 599 triệu đồng. Mitsubishi Xforce GLX khá nổi bật với lợi thế lớn về mặt không gian bên trong cùng nhiều tính năng an toàn hơn, nhưng lại không cho trải nghiệm lái tốt hay tiện ích quá dồi dào, đồng thời, giai đoạn này xe đang vướng phải vấn đề nguồn cung từ Indonesia.

Mặt khác, Hyundai Creta và KIA Seltos sở hữu cùng cụm động cơ nên cho sức mạnh cao hơn chút ít và đồng đều hơn về các trang bị tiện nghi cùng nguồn cung ổn định nhất khi được lắp ráp trong nước. Có vẻ mẫu xe KIA sẽ có lợi thế hơn khi có không gian bên trong khá rộng rãi, cùng với đó là sự mới mẻ khi vừa được bổ sung bản facelift trong khi Creta vẫn giữ form cũ từ cách đây 2 năm.

Trong khi đó, Mazda CX-3 Luxury lép vế hơn so với các đối thủ về mặt kích thước cũng như lượng trang bị an toàn vừa đủ dùng nhưng điểm đáng chú ý nhất là xe có nhiều “đồ chơi” cao cấp, phục vụ cho nhóm khách hàng ưa thích trải nghiệm.

Theo Thế Giới Phương Tiện