Đồng đội “hệ chiến” của Trang Pháp: Visual ngầu đét, bị tố "tòm tem" với thầy giáo có vợ và rơi vào cảnh thảm hơn 2.300 ngày

Trang Pháp và 3 đồng đội An Kỳ, Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đang tích cực luyện tập, chuẩn bị cho Công diễn 2 Đạp Gió 2026, dự kiến lên sóng trực tiếp vào ngày 24-25/4 tới đây. Trong tổ hợp nhóm mới này, sự kết hợp giữa đại diện Việt Nam và Chị Đẹp Cbiz An Kỳ nhận được sự chú ý lớn.

Cả hai được xem là "cỗ máy nhảy", khiến các Tỷ Tỷ khác trong show khiếp vía, chẳng dám về chung đội ở vòng phân nhóm vì sợ không theo kịp nhịp độ tập luyện gắt gao cùng cường độ vũ đạo cực mạnh của họ. Với nền tảng hát nhảy tốt, An Kỳ được xem là "con tướng chủ chốt", cùng Trang Pháp dẫn dắt team EGO-HOLIC đạt được kết quả cao ở Công diễn 2. Tại vòng mini test (diễn thử) cách đây không lâu, tiết mục của đội Trang Pháp được giám khảo đánh giá tốt nhất, xếp hạng 1 với 178 điểm.

An Kỳ là đồng đội "cực xịn" vừa xinh đẹp, vừa tài năng của Trang Pháp ở vòng Công diễn 2. Ảnh: Sina.

Tại vòng mini test (diễn thử) cách đây không lâu, tiết mục của đội Trang Pháp được giám khảo đánh giá cao, xếp hạng 1 với 178 điểm. Ảnh: MangoTV Vietnam.

Theo tờ Sina, An Kỳ sinh năm 1996, là 1 trong những nữ idol all-rounder hiếm hoi ở Cbiz sở hữu kỹ năng nhảy top đầu, có nền tảng hip-hop, hát tốt, rap ổn, khả năng làm chủ sân khấu xuất sắc. Cô từng hoạt động trong giới underground một thời gian dài với nghệ danh Babymonster An.

Đến năm 2020, An Kỳ tham gia show tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 . Với kỹ năng toàn diện, visual sắc sảo, ngầu đét và phong thái sân khấu "hệ chiến" đậm chất đường phố riêng biệt và vô cùng tự tin, An Kỳ được cố vấn Lisa (BLACKPINK) đánh giá cao, nhiều lần khen ngợi trên sóng truyền hình tại Thanh Xuân Có Bạn 2. Cô cũng là thí sinh có phong độ ổn định, chưa từng rời khỏi lớp A của show. Cuối cùng, An Kỳ giành được vị trí thứ 6 chung cuộc, thành công debut với nhóm THE9.

Lisa (BLACKPINK) không giấu được sự thích thú khi xem An Kỳ "biến đổi" thần thái trên sân khấu.

Cô debut ở vị trí thứ 6 trong nhóm nhạc THE9. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa bao lâu, An Kỳ đã dính phải phốt căng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh. Khi đó, 1 tài khoản MXH đã đăng đàn tố cáo nữ ca sĩ sinh năm 1996 là "tiểu tam", có mối quan hệ không đứng đắn với thầy giáo dạy vũ đạo Nghiêm Xuân Vịnh dù biết đối phương đã có gia đình. Thậm chí khi bị "chính thất" cảnh cáo An Kỳ vẫn bất chấp qua lại với Nghiêm Xuân Vịnh. Vụ việc này được cho biết xảy ra khi An Kỳ học đại học. Sau khi nghi vấn phá hoại hôn nhân của người khác nổ ra, nữ idol lên tiếng phủ nhận khẳng định bản thân ngay thẳng, không làm kẻ thứ 3. Một số bạn đại học cũng ra mặt bảo vệ An Kỳ.

Sóng gió cũ chưa qua sóng gió mới lại đến, An Kỳ bị nghi vấn được ekip show Thanh Xuân Có Bạn 2 "biệt đãi" để debut, gian lận phiếu bầu và can thiệp cơ cấu đội hình. Trong thời gian hoạt động cùng THE9, nữ thần tượng nhiều lần tranh giành vị trí center với Lưu Vũ Hân, được ưu ái lên hình nhiều hơn các thành viên cùng nhóm. Khi THE9 cùng tham gia show Thử Thách Cực Hạn , An Kỳ là thành viên duy nhất có clip quay riêng, trong khi các thành viên còn lại phải ghép đôi với nhau quay chung. Không chỉ vậy, An Kỳ còn mất điểm trầm trọng, bị chỉ trích bạo lực và thô lỗ khi đập chảo không ngừng vào đầu Đặng Luân trong 1 trò chơi khi quay show.

An Kỳ dính nhiều lùm xùm đời tư, thái độ sau khi debut. Cô bị tố làm kẻ thứ 3, gian lận phiếu bầu, có thái độ thô lỗ với đồng nghiệp.

Đến năm 2021, THE9 tan rã. Lùm xùm đời tư và việc không có bất kỳ hoạt động riêng nào nổi bật lúc ở THE9 khiến con đường solo sau đó của An Kỳ vô cùng khó khăn. Cô phát hành rất nhiều sản phẩm âm nhạc, tham gia chương trình The Next Stage 2023 nhằm vực dậy sự nghiệp, nhưng tất cả đều không tạo tiếng vang, mất hút trên các BXH âm nhạc và hot search MXH Weibo. Do danh tiếng thụt lùi rõ rệt so với thời thi Thanh Xuân Có Bạn 2 , kể năm 2020, không còn bài báo nào đưa tin về tình hình sự nghiệp, cuộc sống của An Kỳ.

Phải đến khi cô thông báo tham gia Đạp Gió 2026 , hình ảnh và tin tức về An Kỳ mới dần phủ sóng truyền thông Trung Quốc trở lại. Có thể nói, Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đang là sân khấu lớn hiếm hoi có thể giúp An Kỳ tỏa sáng trở lại sau 2.300 ngày ngụp lặn đầy khó khăn, ảm đạm ở Cbiz. Do đó, công chúng hy vọng nữ idol tài năng có thể tận dụng được sức nóng của chương trình để có thể lấy lại hào quang năm xưa.

Trước Đạp Gió 2026, An Kỳ trải qua 2.300 ngày ảm đảm, không được công chúng lẫn truyền thông quan tâm. Ảnh: Sina.

