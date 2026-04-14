Đồng đội bị loại tức tưởi của Trang Pháp: Mỹ nhân có gia thế khủng đến mức dám tố cáo NSX dàn xếp kết quả trên sóng trực tiếp

Công diễn 1 Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã khép lại trong tranh cãi kết quả liên quan đến đội của Trang Pháp, Giang Ngữ Thần và Duy Nina. Team của đại diện Việt Nam nghi bị chương trình xử ép thua cuộc trong cả vòng thi nhóm lẫn solo, khiến Duy Nina bị loại khỏi show trong tức tưởi. Phát biểu chia tay trên sân khấu, câu đầu tiên Duy Nina nói ra là ngầm tố cáo chương trình thao túng tỷ số, đẩy đội cô vào tình cảnh bất công: "Tôi không biết tiêu chí chấm điểm của sân khấu là gì?".

Trên MXH, khán giả cũng tán đồng với Duy Nina. Mặc dù nữ MC này đã lên tiếng bóc trần hậu trường thiếu công bằng và minh bạch trong kết quả thi đấu ở Đạp Gió 2026, song NSX không dám đụng đến Duy Nina vì gia thế phía sau của nữ MC này không hề tầm thường. Còn nhớ ở đêm thi 1, sau khi Triệu Tử Kỳ bị loại, phía Đạp Gió được cho là đã vô cùng phũ phàng khi cấm nữ nghệ sĩ này quay lại phòng chờ trang điểm lại và lấy túi xách, thậm chí bắt ép cô phải quay cảnh thê thảm dọn dẹp hành lý ra về.

Tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của đội Trang Pháp. Nguồn: Weibo.

Duy Nina khóc nghẹn khi bị loại. Cô cũng không ngại tố cáo phía Đạp Gió dàn xếp kết quả. Ảnh: Weibo.

Theo tờ 163, Duy Nina đến từ "thánh địa mỹ nhân Tân Cương". Cô là bạn thân của Cổ Lực Na Trát. Năm 2010, Duy Nina vào showbiz với vai trò MC, từng công tác ở đài truyền hình trung ương CCTV và phụ trách dẫn dắt các chương trình như 100 Giây Vàng, Hát Mỗi Ngày, Hoa Hậu Dân Tộc... Đến năm 2023, Duy Nina xin rời đài để học lên cao học. Cô từng là học bá, đạt thành tích nhất nhì trong các cuộc thi Sinh viên Xuất sắc của Đại học Bắc Kinh lúc còn học đại học.

Truyền thông xứ tỷ dân cho biết Duy Nina có gia thế khủng, nhưng rất kín tiếng. Mẹ cô là Phó Chủ tịch Hiệp hội Vũ công Trung Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Vũ công Tân Cương, đồng thời là diễn viên hạng 1 của Đoàn Ca múa nhạc Tân Cương (Trung Quốc). Bà từng giành giải Nhất tại cuộc thi múa các dân tộc thiểu số toàn quốc. Cha nữ MC là Phó Giám đốc Sở Thương mại Tân Cương, ông nội từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc.

Là mỹ nhân đến từ Tân Cương, Duy Nina có nhan sắc nổi bật, như búp bê. Ảnh: Sina.

Chị Đẹp này có gia thế khủng, nhưng rất kín đáo, không khoe khoang, ỷ vào gia đình. Ảnh: Sina.

Vào ngày 17-18/4 tới đây, Trang Pháp sẽ bước vào vòng Công diễn 2 Đạp Gió. Theo nguồn tin của 1 số blogger giải trí hàng đầu, đại diện Việt Nam đã từ hạng 20 vươn lên đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng cá nhân sau Công diễn 1. Dù thất bại liên tiếp ở Công diễn 1 nhưng Trang Pháp vẫn tiếp tục được bầu làm đội trưởng ở Công 2 và chiêu mộ được các con tướng cực mạnh gồm An Kỳ, Ôn Tranh Vanh, "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang xứ Đài" Tiêu Tường về đội của mình. Họ sẽ trình diễn ca khúc Ego - Holic.

Theo các netizen, nếu Trang Pháp thua cuộc với đội hình cực mạnh này, họ sẽ khiếu nại lên cơ quan văn hóa về chuyện NSX Đạp Gió thao túng kết quả. Tại Công diễn 1, không chỉ đội Trang Pháp chịu bất công mà đội Tôn Di cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ở vòng PK đội trưởng team thua, Hám Thanh Tử thắng sát nút Tôn Di dù hát tệ hơn. Kết quả là Triệu Tử Kỳ - thành viên của đội Tôn Di bị loại. Sau khi kết thúc vòng Công diễn 1 của Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026, Tôn Di và Hám Tử Thanh bất hòa không nhìn mặt nhau. Tôn Di còn bất mãn đến mức nói rằng cô bị chương trình làm tức đến mức nổi lẹo ở mắt.

Đội trưởng Trang Pháp - Tôn Di cùng chung cảnh ngộ thua cuộc cay đắng và mất đi đồng đội ở vòng Công diễn 1. Ảnh: Sina.

Theo nguồn tin từ các blogger, Trang Pháp đã vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH cá nhân và cô vẫn sẽ tiếp tục làm đội trưởng ở vòng Công diễn 2 tại Đạp Gió.

