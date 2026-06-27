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Động đất Venezuela: Hơn 51.000 người vẫn mất tích, thương vong tăng cao

NLD
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Số nạn nhân thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã tăng lên 920 người, hơn 51.000 người khác vẫn mất tích sau hơn 2 ngày tìm kiếm.

Theo AP, người dân Venezuela đang lao vào đống đổ nát sau trận động đất kép hôm 24-4 để tìm kiếm người thân trong bối cảnh lực lượng cứu hộ thiếu hụt.

Số liệu cập nhật hôm 26-6 cho biết số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên 920, gần 3.000 người khác bị thương - theo Guardian.

Đáng lo hơn, sau 2 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra, vẫn còn hơn 51.000 người mất tích.

Động đất Venezuela: Hơn 51.000 người vẫn mất tích, thương vong tăng cao - Ảnh 1.

Một người đàn ông ở La Guaira đang tìm kiếm người thân mất tích trong đống đổ nát - Ảnh: AP

Tối 26-6, chính quyền Venezuela thông báo sẽ phong tỏa La Guaira, thủ phủ của bang cùng tên ở Venezuela và là tâm điểm của sự tàn phá, trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn và tắc nghẽn giao thông bắt đầu ảnh hưởng đến các nỗ lực tìm kiếm.

Các quan chức chính phủ cho biết những người muốn vào khu vực này phải xin giấy phép chính thức, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết về đối tượng được phép vào.

Trong khi đó, một nỗ lực viện trợ quốc tế quy mô lớn đã được đẩy mạnh, với hàng chục đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đã đến Venezuela hoặc dự kiến sẽ sớm đến đó.

“Mỗi người được cứu sống là một phép màu. Chúng tôi sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì về mức độ nghiêm trọng của thảm kịch này" - Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez nói.

Lực lượng chính phủ đã phân phát thực phẩm và nước uống cho những người sống sót ở La Guaira. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ của bà đang triển khai toàn bộ lực lượng ứng phó trong những giờ phút sống còn.

Bà Rodríguez hoan nghênh sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ và viện trợ nhân đạo từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời thông tin rằng La Guaira đã bị quân sự hóa và sẽ có thêm viện trợ . Tuy nhiên, AP cho biết lượng hàng viện trợ hiện chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu.

Động đất Venezuela: Hơn 51.000 người vẫn mất tích, thương vong tăng cao - Ảnh 2.

Nhiều người dân cho biết lượng hàng viện trợ vẫn thiếu hụt so với nhu cầu - Ảnh: AP

Các quan chức Venezuela cũng dự báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao. Con số hơn 51.000 người được báo cáo mất tích có thể bao gồm những người đã an toàn nhưng bị mất liên lạc, cũng như các báo cáo trùng lặp.

Ngoài những trường hợp thương vong và mất tích, đời sống của những người dân còn lại cũng là nỗi lo lớn.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi các trận động đất. Trong đó, riêng thủ đô Caracas có khoảng 2 triệu người.

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động đất

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