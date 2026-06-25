Venezuela vừa phát đi cảnh báo sóng thần sau khi hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,1 và 7,5 độ liên tiếp.

Đây được ghi nhận là một trong những trận động đất mạnh nhất tấn công quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ qua.

Vụ việc xảy ra vào đêm muộn ngày 24-6. Các tòa nhà chao đảo khiến người dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xe cộ rung lắc mạnh, khói bụi mịt mù trên đường phố và bên trong nhiều tòa nhà bị hư hại.

Ngay cả người dân ở thủ đô Caracas cũng cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển. Nhiều khu phố sầm uất tại thủ đô chìm trong những cột bụi khổng lồ. Người dân đứng tràn ra đường trong tâm trạng bàng hoàng khi chứng kiến những mảng tường lớn đổ sập.

Chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng này, ông Roberto Damas, một cư dân tại Caracas, kể lại: "Tòa nhà chao đảo mạnh từ bên này sang bên kia. Thật không thể tin nổi, sức công phá quá khủng khiếp. Chúng tôi đang đi thì bị hất tung lên, mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống. May mà chúng tôi kịp thoát ra ngoài".

Nhiều tòa nhà đổ sập tại Caracas sau trận động đất. Ảnh: X

Theo tờ The Mirror, trận động đất đầu tiên mạnh 7,1 độ. Chỉ vài phút sau, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) tiếp tục ghi nhận một cơn địa chấn khác còn mạnh hơn, lên tới 7,5 độ.

Tâm chấn của trận thứ hai nằm ở độ sâu 10 km, cách thị trấn Morón khoảng 16 km về phía Tây nam. Ảnh hưởng từ các trận động đất dữ dội này cũng đã gây thiệt hại cho sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết chấn động có thể cảm nhận được tại nhiều bang, theo hãng tin AP.

Trong đó, khu vực Altamira ở thủ đô Caracas đang rơi vào "tình trạng báo động" do nhiều nhà dân và tòa nhà bị sập hoàn toàn.

Hiện tại, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đào bới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Caracas để tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Cabello cũng kêu gọi người dân tuyệt đối ở lại ngoài trời vì các dư chấn tiếp theo có thể làm sập các cấu trúc đã bị hư hại.

Người đàn ông đi lại ở tòa nhà đổ sập sau trận động đất tại Caracas, Venezuela, vào ngày 24-6. Ảnh: AP

Nhân viên cứu hộ một người đàn ông bị thương sau trận động đất ở Caracas, Venezuela, ngày 24-6. Ảnh: AP

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa ra cảnh báo đáng lo ngại: "Nhiều khả năng sẽ có thương vong lớn về người và thiệt hại nặng nề về tài sản. Đây có thể là một thảm họa trên diện rộng".

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (NWS), trận động đất đầu tiên xảy ra ngay sau 22 giờ, tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Cơ quan này cảnh báo: "Dựa trên các thông số sơ bộ, sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện trong vòng bán kính 300 km tính từ tâm chấn". Các vùng bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Venezuela, Bonaire, Curacao và Aruba.

Bên cạnh đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Mỹ phát đi cảnh báo sóng thần đối với quần đảo Virgin, trong khi chính quyền Cộng hòa Dominica cũng đưa ra cảnh báo tương tự cho hòn đảo này. Một lệnh cảnh báo áp dụng cho Puerto Rico thì nhanh chóng được gỡ bỏ.

Kết quả đánh giá mọi dữ liệu cho thấy trận động đất không dẫn đến sóng thần. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ cũng khẳng định bờ biển phía Đông nước Mỹ, các bang vùng vịnh Mexico và bờ Đông Canada không bị nguy hiểm.