Động cơ VK-800 mang lại 'cuộc sống mới' cho máy bay An-2 huyền thoại?

GD&TĐ - Nga đang nỗ lực tái sản xuất máy bay An-2 với

Sau hơn 1/3 thế kỷ nỗ lực không thành công trong việc tạo ra một loại máy bay hiện đại thay thế cho An-2, chính quyền Nga đã tuyên bố sẵn sàng sản xuất lại loại phi cơ 2 tầng cánh cổ điển này.

"Chúng ta đã sử dụng An-2 trong 80 năm và đang dũng cảm quay trở lại với nền tảng này sau khi không thể tạo ra phiên bản kế nhiệm xứng đáng.

Nếu các nhà thiết kế của chúng ta không thể cung cấp bất cứ thứ gì khác ngoài An-2, thì chúng ta sẽ sử dụng nó trong thời điểm hiện tại", Phó Thủ tướng Yuri Trutnev nói rõ.

Tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông Trutnev đã kể về cuộc trao đổi với đại diện Bộ Công Thương và tiết lộ ngành hàng không Nga sẽ bắt đầu sản xuất máy bay An-2 với động cơ cũ từ năm 2027, và với động cơ VK-800 mới từ năm 2028.

Động cơ cũ lắp trên An-2 là một biến thể của loại M-62 dùng cho tiêm kích I-16. Thiết kế của nó dù được coi là tiến bộ vào những năm 1930 vẫn có những nhược điểm do tuổi tác, điển hình như hiệu suất sử dụng nhiên liệu không lý tưởng.

Trong khi đó VK-800 là động cơ tiên tiến hơn, nhưng nó lại có công suất kém đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm từ thời Stalin. Cụ thể, VK-800 sản sinh khoảng 800 mã lực so với 1.000 mã lực của M-62/ASH-62IR.

Ngoài ra, giá thành của VK-800 cũng cao hơn bởi vì động cơ turbine khí thường đắt hơn động cơ đốt trong có công suất tương đương. Nhưng ít nhất về mặt lý thuyết, nó lại tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn.

Máy bay An-2 sẽ cất cánh với động cơ VK-800 thế hệ mới?

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev cũng không giấu giếm sự hoài nghi của mình về việc đưa vào sử dụng trong năm 2027 một chiếc máy bay được chế tạo từ năm 1947, tức là cách đây đúng 80 năm.

Ông kêu gọi các nhà thiết kế Nga chế tạo một chiếc máy bay hiệu quả hơn. Nhưng như đã lưu ý, trên thực tế, điều này nhiều khả năng sẽ không bao giờ được thực hiện.

Lý do là bởi tất cả các nỗ lực trước đây nhằm tạo ra một loại máy bay thay thế An-2 đều diễn ra mà không có sự chuẩn bị đầy đủ cho các giải pháp kỹ thuật mới.

Ví dụ, chiếc LMS-901 Baikal được định vị cách đây 5 năm như một sự thay thế cho An-2 lại có tính khí động học quá thiếu sót để đạt hiệu quả kinh tế, nhưng đồng thời lại tồn tại những yêu cầu đáng kể về chiều dài đường băng.

Một nỗ lực khác để thay thế An-2 đó là bản sao bằng polymer TVS-2DTS, nhưng cũng không có sự khác biệt tích cực đáng kể nào so với máy bay hai tầng cánh bằng hợp kim nhôm, ngoại trừ động cơ turbine khí mới.

Mặc dù vậy loại động cơ này có nguồn gốc từ Mỹ và Mỹ hiện không có kế hoạch bán cho Nga sau khi quan hệ trở nên căng thẳng, khiến dự án TVS-2DTS hoàn toàn bị đóng băng.

Bên cạnh đó, việc chế tạo lại chiếc An-2 với động cơ VK-800 cũng đang bị nghi ngờ về khả năng thành công, rõ ràng ngành hàng không Nga còn rất nhiều việc phải làm trước mắt.