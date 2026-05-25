Động cơ VK-650 đã cứu dự án trực thăng Ka-226T

Nguyên mẫu đầu tiên của trực thăng Ka-226T nâng cấp (số hiệu đuôi 226), được trang bị hai động cơ VK-650V do Nga sản xuất đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay của Trung tâm Trực thăng Quốc gia Mil và Kamov ở Tomilino, gần Moscow, đánh dấu giai đoạn quan trọng của dự án.

Các nguyên mẫu trực thăng Ka-226T sản xuất trước đây được trang bị 2 động cơ Safran Arrius 2G1 do Pháp sản xuất. Theo chính sách thay thế nhập khẩu, phiên bản hiện đại hóa này hiện được trang bị thử nghiệm 2 động cơ VK-650V mới do UEC - Klimov phát triển, cũng như thiết bị điện tử trên máy bay hoàn toàn do Nga sản xuất.

Động cơ VK-650V dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho cả 3 loại trực thăng hạng nhẹ thay thế nhập khẩu gồm: Ka-226V, Ansat-M và Mi-34M1 (loại sau là trực thăng một động cơ).

Tập đoàn Chế tạo Động cơ Thống nhất (UEC) đã thông báo vào tháng 6/2024 rằng họ đã chuyển giao các nguyên mẫu động cơ VK-650V đầu tiên cho Công ty Trực thăng Nga để thử nghiệm trên cả 3 loại máy bay lên thẳng hiện đại hóa.

Nguyên mẫu Ansat-M đầu tiên với 2 động cơ VK-650V đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay Nhà máy Trực thăng Kazan vào ngày 2/9/2025.

Trong khi đó nguyên mẫu Mi-34M1 đầu tiên được trang bị động cơ VK-650V, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Tomilino vào ngày 25/12/2025.

Động cơ VK-650 sẽ được lắp cho hàng loạt trực thăng hạng nhẹ của Nga.

Động cơ VK-650V (công suất cất cánh 650 mã lực, công suất khẩn cấp 750 mã lực) đã được phát triển tại UEC - Klimov tại St. Petersburg trong một thời gian dài.

Mặc dù hầu như không có thử nghiệm trên không nào, động cơ VK-650V đã nhận được chứng nhận kiểu loại chính thức vào ngày 28/12/2024, vì những lý do chính trị rõ ràng, với tuổi thọ hoạt động ban đầu được quy định chỉ là 74 giờ.

Các chế độ hoạt động của động cơ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, ví dụ thời gian làm việc liên tục "kéo dài" ở mức 590 mã lực (434kW) bị giới hạn ở 20 phút (yêu cầu của ICAO là 60 phút) và các hạn chế đáng kể đã được đưa ra đối với nhiệt độ turbine cũng như nhiệt độ không khí xung quanh.

Công suất hoạt động liên tục tối đa của động cơ được công bố là 460 mã lực (338kW), và trọng lượng khô của thiết bị này theo chứng nhận là 129,5kg.

Do vậy, việc đưa động cơ VK-650V cũng như hộp số của nó về điều kiện vận hành tối thiểu như đã được "chứng nhận" sẽ mất thêm vài năm nữa. Việc sản xuất hàng loạt VK-650V hiện đang được lên kế hoạch vào năm 2027 với sự hợp tác của UEC - Klimov và UEC - Salut.

Năm 2025, UEC - Salut tuyên bố đã phát triển và triển khai các công nghệ cần thiết để bắt đầu sản xuất hàng loạt những bộ phận chính của động cơ và tới ngày 1/10/2025, họ tuyên bố "sẵn sàng bước vào thời kỳ sản xuất hàng loạt".