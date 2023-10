Động cơ thực sự của Vingroup đằng sau tuyên bố góp 1 triệu đồng trên mỗi xe VinFast bán ra vào Quỹ Vì tương lai Xanh là gì?

Sáng ngày 7/7/2023, cộng đồng người yêu xe đổ dồn sự quan tâm đến sự kiện ra mắt ba mẫu xe mới của VinFast, bao gồm VF3, VF6, VF7. Tại đây, VinFast đã tái hiện lại hành trình 6 năm thần tốc, xây dựng từ con số 0 trở thành thương hiệu ô tô điện đầu tiên của Việt Nam, hãng xe điện thông minh toàn cầu. Bất ngờ hơn nữa, nhà sản xuất ô tô này tuyên bố sẽ trích 1.000.000 đồng cho mỗi xe ô tô bán ra để ủng hộ vào Quỹ Vì tương lai Xanh.

Sứ mệnh xanh hóa

Để hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy lối sống xanh, quỹ sẽ triển khai 10 chương trình hành động trọng điểm trên phạm vi toàn quốc, đi sâu vào 10 lĩnh vực thiết yếu của đời sống, bao gồm: Di chuyển xanh, Năng lượng xanh, Văn phòng xanh, Tiêu dùng xanh, Môi trường xanh, Vườn đô thị xanh, Du lịch xanh, Giáo dục xanh, Y tế xanh và Thể thao xanh.

Được biết, các chương trình này sẽ được triển khai đầu tiên tại TP.HCM, sau đó từng bước mở rộng quy mô hoạt động đến các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Ngay trong ngày ra mắt 7/7, Quỹ Vì tương lai Xanh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác và phát động chương trình hành động "Vì một Việt Nam xanh" với Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) và Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Green Journey nhằm tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy các hoạt động xanh về kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên cho thế hệ tương lai; đồng thời lan tỏa tích cực lối sống xanh trong cộng đồng, chung tay đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Nhóm thiện nguyện Sài Gòn Xanh cùng Quỹ Vì tương lai xanh dọn 20 tấn rác tại hẻm rạch Cầu Sơn, Q.Bình Thạnh

Đồng thời, quỹ còn cam kết tài trợ trồng 30.000 cây rừng tại Cần Giờ tương đương 6 tỷ đồng. Chương trình dự kiến sẽ trồng các loại cây gồm vẹt dù, đước, bần tại "Lá phổi xanh" của thành phố, là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới đầu tiên tại Việt Nam do UNESCO công nhận. Ngoài ra, giải chạy trực tuyến "Giáo dục vì tương lai xanh" do quỹ và LightenUp tổ chức thu hút gần 1.000 thầy cô tham gia mang lại nguồn kinh phí hỗ trợ lắp nước sạch, tu sửa nhà vệ sinh cho 6 trường học

Trụ cột VinFast – Không chỉ là một hãng ô tô!

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính xã hội đơn thuần, các hoạt động kinh doanh của Vingroup cũng đang hướng tới mục tiêu không phát thải carbon, mà nổi bật nhất là cú chuyển dịch xe xăng sang xe điện của VinFast.

Ngày 21/4/2022, VinFast khởi động dự án trồng rừng "Phủ xanh Tương lai". Hoạt động nhằm hiện thực hóa cam kết của VinFast trong chương trình VinFirst – "Người tiên phong tri ân người tiên phong" trên toàn cầu. Theo đó, với mỗi đơn đặt hàng xe VF 8 và VF 9 từ ngày 5/1/2022 đến ngày 30/5/2022 (giờ California, Mỹ), VinFast sẽ đóng góp một cây rừng cho các dự án phủ xanh trái đất. Dự án chia thành nhiều giai đoạn và dự kiến triển khai tại nhiều nơi trên thế giới. Năm đầu tiên, dự án khởi động ở Phú Quốc, Việt Nam, đặt mục tiêu tăng độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu tại Vườn Quốc gia Phú Quốc – khu rừng nguyên sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ nghiên cứu bảo tồn sinh học vàhệ sinh thái.

Ngày 21/9/2022, VinFast công bố tham gia Cam kết Khí hậu toàn cầu "The Climate Pledge" (TCP) – cam kết hướng tới mức phát thải carbon bằng không vào năm 2040 (sớm hơn 10 năm so với Thỏa thuận chung Paris – Thỏa thuận tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc 2015) do Amazon và Global Optimism đồng sáng lập.

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và một trong số ít các nhà sản xuất ô tô trên thế giới tham gia TCP, VinFast khẳng định quyết tâm góp phần hướng tới phát triển bền vững.

Theo đó, VinFast sẽ thực hiện nghiêm túc các đo lường và báo cáo phát thải carbon định kỳ, triển khai các chiến lược giảm phát thải theo thỏa thuận Paris thông qua các cải tiến và đổi mới trong sản xuất và kinh doanh, bao gồm cải thiện hiệu quả sản xuất, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thải nguyên vật liệu, trung hòa các phát thải dư còn lại bằng các hiệu số bổ sung thực tế, có thể định lượng, dài hạn và có lợi cho xã hội.

Ngày 10/10/2022, VinFast tiếp tục công bố tham gia Tuyên bố Phát triển phương tiện giao thông không phát thải (Zero Emission Vehicles Declaration – ZEV) của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26). Thương hiệu ô tô "Made in Vietnam" đầu tiên cam kết hướng đến mục tiêu bán 100% phương tiện giao thông không phát thải tại các thị trường trọng điểm từ năm 2035, thúc đẩy cuộc cách mạng điện hóa giao thông toàn cầu.

Cũng trong ngày này, VinFast bàn giao 20.000 cây xanh nằm trong dự án "Vì một tương lai xanh cho mọi người" cho xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hơn hai vạn cây mới được trồng này sẽ giúp tạo nên vành đai rừng ngập mặn, tăng độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan môi trường cho cộng đồng dân cư tại địa phương, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

VinFast nói riêng và hệ sinh thái xe điện của Vingroup nói chung cũng là mắt xích quan trọng trong các hoạt động của Quỹ Vì tương lai xanh. Công ty VinBus cho biết đã góp phần giảm được hơn 23 triệu kg CO2 thải ra môi trường với quãng đường vận chuyển gần 26 triệu km, tương đương trồng hơn 1 triệu cây xanh. Đặc biệt, Quỹ đã thu về gần 4 tỷ đồng từ sự ủng hộ của 500 nghìn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty VinFast và Xanh SM cho các hoạt động vì môi trường.