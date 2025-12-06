Động cơ tên lửa vũ trụ Krasnoyarsk đã vượt qua thành công các bài thử nghiệm

Động cơ tên lửa đẩy thấp (STRE) thử nghiệm dành cho không gian, do sinh viên và cựu sinh viên Đại học Reshetnev ở Krasnoyarsk phát triển và thiết kế, đã hoàn thành đầy đủ các cuộc thử nghiệm phóng tại Moskva, phòng báo chí của trường đại học này cho biết với TASS.

"Hai động cơ tên lửa đẩy thấp (LTRE) thử nghiệm, do sinh viên và cựu sinh viên Đại học Reshetnev phát triển và thiết kế, đã hoàn thành thành công các bài kiểm tra phóng tại Moskva".

"Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Keldysh (thuộc Tập đoàn Nhà nước Roscosmos). Điểm độc đáo của hai động cơ này là buồng đốt được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ in 3D từ hợp kim bột chịu nhiệt", trường Đại học Reshetnev cho biết.

Theo ông Vladimir Nazarov - giáo sư tại Khoa Động cơ Máy bay của trường đại học, việc thử nghiệm thành công động cơ tên lửa rắn Krasnoyarsk thử nghiệm mở ra khả năng phát triển động cơ tên lửa tiên tiến chạy bằng nhiên liệu khí.

"Những động cơ này dành cho các phương tiện phóng hạng nhẹ, tầng trên, và hệ thống phanh và hiệu chỉnh tàu vũ trụ", Giáo sư Nazarov giải thích với TASS.

Nga đang giữ vị trí hàng đầu về công nghệ động cơ tên lửa vũ trụ.

Đối tác công nghiệp của trường đại học - Polikhrom, chịu trách nhiệm sản xuất động cơ, thiết bị được chế tạo tại phòng thiết kế sinh viên Fakel thuộc Khoa Động cơ Máy bay của Đại học Reshetnev.

Quá trình thiết kế và phát triển được dẫn dắt bởi sinh viên dưới sự hướng dẫn bởi ông Vladimir Nazarov - một giáo sư của khoa.

"Ba lần phóng thành công, kéo dài từ 30 đến 60 giây, đã được thực hiện trong quá trình thử nghiệm. Kiểm tra trực quan bằng cho thấy không có hư hỏng cấu trúc nào. Phân tích nhanh dữ liệu đo từ xa cho thấy các thông số vận hành khớp với giá trị tính toán", cơ quan báo chí giải thích.

Đại học Khoa học và Công nghệ Nhà nước Siberia được đặt theo tên Viện sĩ M.F. Reshetnev được thành lập vào năm 2016. Cơ sở giáo dục này chuyên nghiên cứu về công nghệ vũ trụ, kỹ thuật vệ tinh, lâm nghiệp và kỹ thuật hóa học.