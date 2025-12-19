Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC) thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec đã hoàn thành thành công các thử nghiệm kỹ thuật đối với động cơ PD-8 dành cho máy bay phản lực khu vực Superjet 100. Tại cơ sở UEC-Saturn ở Rybinsk, động cơ đã chứng minh độ tin cậy trong một tình huống nguy cấp - sự cố hỏng cánh quạt.

Các thử nghiệm kỹ thuật về sự cố cánh quạt là bắt buộc để được cấp chứng nhận. Cánh quạt không được xuyên thủng vỏ động cơ nếu tình huống nguy cấp như vậy xảy ra trong khi bay. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của thân máy bay, khả năng hạ cánh thành công và sự an toàn của hành khách.

Để xác nhận độ tin cậy của PD-8, các chuyên gia của UEC đã tiến hành các thử nghiệm phức tạp trên một giàn kiểm tra ngoài trời ở Rybinsk.

Để thực hiện điều này, một khối thuốc nổ được đặt vào một trong các cánh quạt, sau đó động cơ được làm nóng và đưa vào chế độ cất cánh. Theo lệnh, khối thuốc nổ được kích hoạt, phá hủy cánh quạt, nhưng các mảnh vỡ của nó không xuyên vào vỏ động cơ.

“Độ tin cậy của máy bay và động cơ là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà thiết kế máy bay và nhà sản xuất động cơ. Các thử nghiệm gãy cánh quạt một lần nữa đã chứng minh hoạt động an toàn của động cơ PD-8 trong các tình huống nguy cấp".

"Khả năng giữ lại các mảnh vỡ cánh quạt đã được xác nhận - một trong những điểm mấu chốt của cơ sở chứng nhận. Thử nghiệm thành công đưa UEC tiến gần hơn đến việc nhận được chứng chỉ loại cho động cơ mới”, ông Alexey Veretennikov - Phó Tổng thiết kế phụ trách thử nghiệm tại UEC-Saturn, cho biết.

Động cơ PD-8 tích hợp trên máy bay Il-76 để thử nghiệm.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng đã được thực hiện trước khi tiến hành thử nghiệm. Các thiết bị cần thiết, bao gồm bộ thu dòng điện, hệ thống điều chỉnh pha và hệ thống lấy mẫu không khí, đã được lắp đặt tại cơ sở của UEC-Saturn.

Hệ thống này đã xác nhận rằng trong điều kiện thực tế, lượng khí thải hơi dầu vào hệ thống điều hòa không khí sẽ không vượt quá giới hạn cho phép.

Động cơ PD-8 tiếp tục trải qua một loạt các thử nghiệm trên giàn thử và khi bay, khẳng định tính đúng đắn của các giải pháp thiết kế và mọi thông số về hiệu suất được quy định trong tài liệu kỹ thuật.

Trước đó, PD-8 đã hoàn thành đầy đủ bài thử nghiệm kỹ thuật phun nước trên giàn thử nghiệm mở tại UEC-Saturn. Động cơ cũng đã chứng tỏ hiệu suất trong các thử nghiệm âm thanh, hoạt động hệ thống truyền động trong điều kiện gió ngang và thử nghiệm bộ đảo chiều lực đẩy. Tất cả các bài kiểm tra quan trọng đều được thực hiện ở lực đẩy trên 8.000 kgf.

Động cơ phản lực cánh quạt PD-8 được phát triển bằng các công nghệ tiên tiến và vật liệu trong nước mới nhất tại nhà máy UEC-Saturn ở Rybinsk. Động cơ có lực đẩy 8 tấn này được thiết kế để cung cấp năng lượng cho máy bay tầm ngắn Superjet 100 và máy bay lưỡng dụng Be-200.