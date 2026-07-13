Động cơ mới khiến tên lửa Kh-101 bay xa 5.500km khi vẫn mang đầu đạn kép

Nga bắt đầu trang bị cho tên lửa Kh-101 một loại động cơ mới, được thiết kế sử dụng cánh quạt chế tạo bằng công nghệ hình thành tinh thể đơn.

Video giới thiệu tổng quan về động cơ đã được Shkilny Igor Omelyanovich - người được biết đến với biệt danh "Zampotekh Omelyanovich" đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Một mảnh vỡ của động cơ tên lửa Kh-101 sản xuất vào cuối năm 2025 đã được chuyển giao để phục vụ nghiên cứu. Các chuyên gia phải phân tích cánh turbine để xác định công nghệ sản xuất của chúng và tìm hiểu cách Nga làm sao để tiếp cận công nghệ liên quan.

Như tác giả đã lưu ý, những phương pháp như vậy chỉ được một số nhà sản xuất động cơ máy bay phương Tây sử dụng, đặc biệt là hãng General Electric của Mỹ và một phần là Rolls-Royce của Anh.

Động cơ mới được tìm thấy trong tên lửa hành trình Kh-101.

Việc sử dụng các bộ phận như vậy giúp tăng cường độ bền, khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn của động cơ, từ đó cải thiện hiệu suất hoạt động. Tác giả bài đánh giá "trái tim" mới có khả năng tăng tầm bay của Kh-101 lên 5.500km và cho phép mang đầu đạn lớn hơn.

Điều đáng chú ý là thông tin về việc Nga sử dụng các công nghệ này bắt đầu xuất hiện từ năm 2017.

Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng chúng được lên kế hoạch sử dụng để sản xuất các động cơ phản lực cỡ nhỏ, được lắp đặt trên tên lửa hành trình thuộc dòng TRDD-50 và các biến thể TRDD-50A và TRDD-50AT dành cho Kh-55, Kh-555 và Kh-101. Nhà sản xuất chính là NPO Salyut và Viện Vật liệu Hàng không Toàn Nga (VIAM).

Việc sử dụng động cơ mới này có thể là do kể từ năm 2024, Nga đã trang bị cho tên lửa hành trình Kh-101 đầu đạn kép.

Tổng trọng lượng của nó tăng từ 450kg lên khoảng 800kg. Không gian để chứa thêm vật liệu được giải phóng bằng cách giảm thể tích bình nhiên liệu. Do trọng lượng tăng lên, các kỹ sư phải tìm cách cải thiện tầm bay và tốc độ, điều này có lẽ đã dẫn đến sự ra đời của một hệ thống động cơ mới.

Điều đáng chú ý là vào năm 2024, Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 với động cơ R-95-300 lỗi thời của Liên Xô.

Chỉ một phần tên lửa Kh-101 được sử dụng trong cuộc tấn công ngày 17/11/2024 được trang bị động cơ này, mặc dù thông thường chúng tích hợp động cơ TRDD-50A của Nga.

Vào tháng 11/2024, đây trở thành trường hợp đầu tiên được ghi nhận về sự kết hợp giữa một tên lửa hành trình hiện đại của Nga và một động cơ lỗi thời của Liên Xô.