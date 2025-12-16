Một giải pháp mới đã được tìm ra cho tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại các trung tâm dữ liệu, nơi cung cấp năng lượng cho tất cả các công nghệ mạng thần kinh.

Được biết Công ty Crusoe đã mua 29 động cơ phản lực cánh quạt Superpower được nâng cấp cho mục đích này. Ban đầu gọi là Symphony - những động cơ này được thiết kế cho các máy bay chở khách siêu thanh hạng nặng.

Một mặt, việc phát triển động cơ cho chuyến bay siêu âm đối với bất kỳ loại máy bay nào lớn hơn chiến đấu cơ là một nhiệm vụ rất phức tạp và tốn nhiều công sức.

Mặt khác, thế giới không cần một số lượng lớn máy bay chở khách như vậy, vì vậy việc kỳ vọng vào khoản đầu tư lớn là vô ích. Do đó ngay cả ở giai đoạn thiết kế Symphony, các kỹ sư đã được giao nhiệm vụ nhanh chóng điều chỉnh những động cơ cực kỳ mạnh mẽ này cho mục đích khác.

Động cơ siêu mạnh Superpower sẽ cung cấp năng lượng cho trung tâm trí tuệ nhân tạo.

Superpower được phát triển dựa trên công nghệ Symphony đến 80%, điểm khác biệt chính là thay vì tạo lực đẩy phản lực, toàn bộ năng lượng tạo ra được truyền đến turbine, làm quay máy phát điện.

Kết quả là một máy phát điện turbine 42 MW chạy bằng khí đốt nhưng có thể chuyển đổi sang diesel trong trường hợp khẩn cấp. Công nghệ hàng không đã được thử nghiệm rộng rãi và cực kỳ đáng tin cậy, đồng thời thích ứng với hoạt động liên tục lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt.

Không giống như các hệ thống cũ, máy phát điện turbine mới chiếm không gian bằng kích thước một container vận tải và có thể được lắp đặt chỉ trong hai tuần kể từ khi bắt đầu đặt móng.

Động cơ hoạt động mà không cần làm mát ngay cả ở nhiệt độ môi trường 43°C, lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu trong môi trường sa mạc. Khách hàng có thể dễ dàng lắp ráp các cụm máy phát điện này để đạt được bất kỳ công suất đầu ra mong muốn nào.

Công ty Crusoe dự kiến sẽ tạo ra 1,21 GW trong giai đoạn đầu và đạt 4 GW vào năm 2030, khi đó các trung tâm trí tuệ nhân tạo sẽ có thêm một lựa chọn đáng để xem xét.