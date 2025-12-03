Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định cho đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Quản Minh Cường.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đến dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 2568-QĐNS/TW (ngày 28/11/2025) của Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định: Đồng chí Quản Minh Cường được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công tác.

Nhấn mạnh về vai trò của tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định: Quảng Ninh có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Quảng Ninh đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi song cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Khẩn trương hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí cán bộ, công chức cấp xã

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, triển khai kịp thời hiệu quả, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, nhất là tập trung triển khai các nội dung công việc địa phương được phân công; tăng cường đi cơ sở; nắm bắt những khó khăn, phát sinh trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp để tháo gỡ kịp thời.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của từng ngành, lĩnh vực để sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đảm bảo sát thực tiễn, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh rà soát sắp xếp bộ máy bên trong, khẩn trương hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng chính quyền số trên các lĩnh vực;

Khẩn trương hoàn thành bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ, công chức cấp xã, phường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chuẩn bị cho sắp xếp thôn, khu, tổ dân phố phù hợp với tình hình mới; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kết luận mới của Bộ Chính trị về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng và kỳ vọng, với năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, đồng chí Quản Minh Cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vai trò Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, đề nghị các cán bộ lãnh đạo trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phát triển Quảng Ninh trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và vinh dự lớn trong quá trình công tác và cũng là trách nhiệm lớn trước Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Quản Minh Cường cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, nhanh chóng nắm bắt tình hình, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh củng cố khối đại đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Chia sẻ một vài định hướng chiến lược thời gian tới, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sẽ kiên định mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, nhưng phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn gắn với thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục là hình mẫu của tinh thần đổi mới - nhưng đổi mới có trọng tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực chính cho phát triển.

Tập trung phát triển: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế di sản, logistics, du lịch chất lượng cao, những ngành tạo ra giá trị mới, công nghệ mới; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức.

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng yếu tố con người; phát triển Quảng Ninh không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay hạ tầng, mà phải dựa vào đội ngũ cán bộ có năng lực, liêm chính, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm; dựa vào sự đồng thuận và đồng lòng của nhân dân. Một hệ thống chính trị mạnh, gần dân và vì dân chính là điều kiện để mọi chiến lược được thực thi hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh mong muốn xây dựng một tinh thần làm việc “thẳng thắn - minh bạch - trách nhiệm”: Khi bàn việc thì rõ ràng, khi triển khai thì quyết tâm, quyết liệt, khi kết quả chưa tốt thì dũng cảm nhận trách nhiệm để làm lại cho tốt hơn.

Cùng với đó, tiếp tục giữ gìn truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, nhưng đồng thời nuôi dưỡng một tinh thần mới: Kết nối rộng hơn, mở cửa mạnh hơn, hợp tác sâu hơn, để Quảng Ninh không chỉ là động lực của vùng, mà còn là điểm đến của bạn bè, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

