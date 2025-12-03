Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Chiều 3/12, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Phan Thăng An. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các Vụ, Cục trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao Quyết định số 2569-QĐNS/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Phan Thăng An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định: Việc điều động, chỉ định đồng chí Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phan Thăng An được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công tác.

Ghi nhận những kết quả, thành tựu đạt được trong thời gian qua, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cao Bằng cũng như các tỉnh miền núi đang gặp phải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị: Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, năng lực công tác, bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới, tập trung nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngay từ đầu nhiệm kỳ, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng và kỳ vọng, với năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, đồng chí Phan Thăng An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vai trò Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, đề nghị các cán bộ lãnh đạo trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự lớn trong quá trình công tác và cũng là trách nhiệm cao cả trước Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Phan Thăng An cam kết sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo. Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh đề ra, nhất là 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, để đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An.

Về định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh miền núi, biên giới; tập trung vào đúng việc trọng tâm, khâu đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng lợi thế, kết hợp tối ưu nội lực và ngoại lực, tạo chuyển biến rõ nét, thiết thực; tái kết nối mạch nguồn lịch sử, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên làm ánh sáng để mọi người khắp nơi biết và đến với Cao Bằng. Mọi động lực và mục tiêu phát triển đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành Trung ương; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng; các thế hệ lãnh đạo đi trước và nhân dân Cao Bằng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trước đó, đồng chí Quản Minh Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quá trình công tác của đồng chí Phan Thăng An

Đồng chí Phan Thăng An, sinh năm 1974 tại xã Bình Dương, thành phố Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ); trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Phan Thăng An từng trải qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam cũ).

Sau đó đồng chí Phan Thăng An đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.