Đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.



Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Thiếu tướng - Phó Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Trọng Triển…

Mở đầu, hội nghị đã nghe thông báo Quyết định số 904-QĐ/TU 15-4-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức lớn lao mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Thành ủy Hà Nội giao cho. Trên cơ sở kế thừa thành quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đồng chí sẽ cùng với tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự yêu mến của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Tiếp theo, dưới sự điều hành của đồng chí Đinh Tiến Dũng, hội nghị đã họp bàn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nhất là nhiệm vụ đột xuất được giao. Đảng ủy đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.



Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội; xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch, đề án, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả công tác của Đảng ủy, các Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong 6 tháng qua.

Kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố, nhất là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống dịch bệnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhất trí cao với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 nêu trong dự thảo Nghị quyết, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Đảng ủy phải tiếp tục chủ động tham mưu với thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; phối hợp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô và từng cơ quan, đơn vị, cán bộ chỉ huy, chiến sĩ phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; tích cực, chủ động bám sát địa bàn, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19.



Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2021) ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng ủy phải tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, phối hợp với cấp ủy địa phương xây dựng đảng bộ quân sự các quận, huyện, thị xã trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trên cơ sở dự thảo, tiếp thu ý kiến thảo luận và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, 100% các Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nhất trí thông qua Nghị quyết.