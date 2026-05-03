Đóng BHXH 31 năm, khi nào được nghỉ hưu trước tuổi?

Người lao động là nữ, sinh tháng 8-1974, đã đóng BHXH 31 năm, thắc mắc có thể nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới hay không.

Trả lời vấn đề này, BHXH TP Hà Nội, cho biết căn cứ Nghị định 154/2025/NĐ-CP, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng điều kiện về độ tuổi và thời gian đóng BHXH.

Cụ thể, người còn từ đủ 2 đến 5 năm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, đồng thời có đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, sẽ được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng thêm một số quyền lợi.

Trong đó, người nghỉ hưu sớm không bị trừ tỉ lệ lương hưu; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; đồng thời được hưởng thêm trợ cấp theo thời gian đóng BHXH (5 tháng lương cho 20 năm đầu, từ năm thứ 21 trở đi mỗi năm được 0,5 tháng lương).

Trường hợp có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, người lao động cũng được áp dụng chính sách tương tự.

Ngoài nhóm còn từ 2 đến 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, Nghị định cũng quy định trường hợp còn dưới 2 năm.

Cụ thể, người lao động còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu và có đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu sẽ không bị trừ tỉ lệ lương hưu khi nghỉ sớm.

Trường hợp có thêm đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn (kể cả thời gian có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên trước năm 2021), người lao động vẫn được áp dụng chính sách này.

Ngoài ra, nếu thời gian còn thiếu dưới 2 năm so với tuổi nghỉ hưu, người lao động vẫn được hưởng lương hưu và không bị trừ tỉ lệ do nghỉ trước tuổi, nhưng mức trợ cấp sẽ không áp dụng như nhóm trên.

Đối chiếu quy định hiện hành, người lao động là nữ sinh tháng 8-1974, đã đóng BHXH 31 năm và làm việc trong điều kiện bình thường, có thể nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP từ khoảng tháng 5-2029.