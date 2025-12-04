Đơn vị chuyển phát đẩy mạnh tiện ích giao nhận, miễn phí lấy hàng tận nơi dù chỉ một đơn

Xu hướng mới trong hành vi tạo đơn của người dùng Việt

Nhiều chuyên gia cho rằng, hành vi người tiêu dùng hiện nay đang có sự chuyển biến mạnh mẽ. Họ ưu tiên những thao tác nhanh chóng tiện lợi. Vì vậy, một số trang thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến đang ưu tiên phát triển các tính năng mua hàng nhanh và đăng nhập nhanh thông qua việc sử dụng các tài khoản online sẵn có như Google, Facebook... để đáp ứng xu hướng này. Chuyển phát nhanh J&T Express cũng là một trong những thương hiệu có nhiều giải pháp nhằm tối giản các bước đặt hàng, mang đến trải nghiệm liền mạch và nhanh chóng cho khách hàng như: tạo đơn nhanh thông qua Mini App trên Zalo hay tạo đơn nhanh không cần tạo tài khoản trên website, fanpage Facebook, Tiktok...

Theo ghi nhận của người dùng, việc lên đơn hàng vận chuyển thông qua Mini App trên nền tảng Zalo của J&T Express mang đến sự thuận tiện và dễ dàng thực hiện, đặc biệt là khách hàng lớn tuổi không thông thạo công nghệ. Theo đó người dùng chỉ cần truy cập Zalo, tìm kiếm tài khoản "J&T Express Việt Nam" là có thể tạo đơn nhanh ngay lập tức. Tất cả đều được hoàn tất ngay trong hệ sinh thái quen thuộc của Zalo mà không cần tải thêm ứng dụng. Chị N.B.P.T (Lâm Đồng), người thường gửi nhu yếu phẩm cho con trai đi học xa nhà, cho biết việc tạo đơn qua Zalo giúp chị tự tin hơn khi gửi hàng: "Tôi chỉ mở Zalo, nhập thông tin rồi chờ nhân viên đến lấy hàng tận nơi. Không phải cài app, không phải đăng nhập. Gửi một đơn cũng được hỗ trợ đầy đủ nên rất tiện".

Để giúp người dùng chủ động hơn trong quản lý đơn hàng, J&T Express còn cung cấp thêm nhiều lựa chọn tiện ích khác thông qua fanpage Facebook, Tiktok và website jtexpress.vn. Ngay trên trang chủ website, người dùng có thể nhập thông tin người gửi, người nhận, chi tiết gói hàng và nhấn "Tạo đơn hàng" để hoàn tất mà không cần phải đăng nhập hoặc tạo tài khoản như trước kia. Nếu thao tác qua fanpage Facebook hoặc Tiktok, chỉ cần nhấn "Đăng ký" là có thể tạo đơn ngay. Giao diện thân thiện và được tối ưu cho cả máy tính lẫn điện thoại giúp trải nghiệm trở nên liền mạch và nhanh gọn trên mọi nền tảng.

Người dùng có thể tạo đơn hàng ngay thông qua fanpage Facebook hoặc Tiktok của doanh nghiệp mang đến sự tiện lợi.

Anh N.M.K, nhân viên truyền thông tại TP.HCM, chia sẻ: "Tôi gửi đồ cho gia đình không thường xuyên, nên trước đây phải chạy ra bưu cục khá tốn thời gian, giờ đây tạo đơn trên website mất chưa đến một phút. Tại đây, người dùng chỉ cần nhập thông tin người gửi, người nhận và chi tiết kiện hàng rồi nhấn nút tạo đơn hàng mà không cần đăng nhập hay tạo tài khoản. Điều tôi bất ngờ là một đơn hàng nhỏ cũng được nhân viên đến lấy, không phát sinh phụ phí".

J&T Express tích cực chuyển đổi, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng cá nhân

Song song với việc tối ưu quy trình gửi hàng, J&T Express triển khai tủ nhận hàng Smartbox tại nhiều vị trí thuận tiện. Đây là giải pháp nhận bưu kiện không tiếp xúc, phù hợp với người làm văn phòng hoặc thường xuyên vắng nhà trong giờ giao hàng. Người dùng có thể nhận hàng bất cứ lúc nào, chỉ với thao tác nhập mã mở tủ.

Cam kết đồng hành cùng người dùng cá nhân trong kỷ nguyên số

Đại diện J&T Express cho biết sự thay đổi hành vi của khách hàng là động lực để doanh nghiệp mở rộng mô hình giao nhận đa nền tảng. Người đại diện nhấn mạnh:

"Chúng tôi muốn giảm tối đa rào cản khi khách hàng có nhu cầu gửi một món đồ bất kỳ. Dù khách chỉ gửi một đơn, nhân viên vẫn đến lấy và không phát sinh thêm chi phí lấy hàng. Mục tiêu là để mỗi người dùng có thể gửi hàng theo cách thuận tiện nhất, ở bất cứ đâu và trên nền tảng mà họ cảm thấy quen thuộc."

Theo doanh nghiệp, chính sách này đặc biệt hữu ích tại các khu dân cư xa trung tâm hoặc đối với người dùng không có điều kiện ra bưu cục. Việc đa dạng hóa lựa chọn gửi – nhận giúp dịch vụ tiếp cận rộng hơn, từ khách hàng trẻ đến người trung niên và người cao tuổi.

Shipper J&T Express đang trên đường giao hàng với phương châm "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn"

Hiện J&T Express tiếp tục mở rộng mạng lưới bưu cục, điểm gửi và tủ Smartbox trong năm 2025, đồng thời nâng cấp quy trình giao nhận theo phương châm "Giao đúng giờ, nhận chu toàn". Doanh nghiệp khẳng định mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ sinh thái giao nhận linh hoạt, nơi mỗi khách hàng đều có thể chủ động lựa chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.