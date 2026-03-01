Dọn tủ thì phát hiện ra bản photo cuốn sổ đỏ đứng tên mẹ chồng, tờ giấy kẹp cùng mới là thứ khiến tôi đau như cắt

2 tuần trước tôi dọn tủ, lôi đống giấy tờ cũ ra phân loại, trong một tập hồ sơ lẫn lộn hóa đơn điện nước, giấy bảo hiểm, tôi thấy một bản photo sổ đỏ.

Tên bên trong giấy chứng nhận là mẹ chồng tôi.

Chuyện đó chưa khiến tôi thấy gì lạ cho đến khi nhìn xuống địa chỉ mảnh đất. Ngay gần nhà ông bà, chính cái chỗ mà mấy tháng trước chồng tôi từng bảo: “Khu này giờ đất lên nhanh lắm”.

Tim tôi hụt một nhịp, không ngờ bố mẹ chồng tôi lại nhiều tiền như thế, đã mua ngay được mảnh đất đó, ước tính cũng phải 4-4,5 tỷ.

Tôi lật tiếp thì thấy kẹp phía sau là tờ giấy viết tay, đó là giấy chuyển tiền, hóa ra chồng tôi đã chuyển cho mẹ chồng tôi 4,3 tỷ thành 4 lần, để bà trả tiền mảnh đất đó và bản cam kết chỉ rõ bà chỉ đứng tên hộ. Bên dưới là chữ ký của bố mẹ chồng và chồng tôi.

Tôi ngồi chết lặng giữa phòng khách, tay vẫn cầm tờ giấy mà đầu óc trống rỗng.

Chồng tôi có đất mà tôi không hề biết, không phải kiểu góp vốn chung, không phải bàn bạc vợ chồng mà là âm thầm nhờ mẹ mua và đứng tên giúp.

Một mảnh đất 4,3 tỷ, không phải vài triệu lén để dành.

Tôi bắt đầu run lên vì tức, cả buổi chiều hôm đó, đầu tôi đau như búa bổ vì tức giận và ấm ức. Hồi xây nhà, chính tôi là người mở lời vay bố mẹ đẻ gần 2 tỷ. Tôi còn nhớ lúc gọi về, giọng mình lạc đi vì ngại. Tôi từng nghĩ đó là chuyện khó nói nhất trong đời vì làm con gái mà đi vay tiền bố mẹ đẻ để xây nhà cho nhà chồng.

Sau này, bố mẹ tôi bảo thôi cho luôn, đỡ gánh nặng trả nợ, chỉ mong vợ chồng tôi yêu thương nhau, bảo ban nhau làm ăn. Tôi mang ơn đến tận bây giờ và cũng luôn đau đáu trong lòng món nợ này.

Không ngờ, chồng tôi đầy tiền, song không ngỏ ý trả nợ bố mẹ vợ một xu mà âm thầm tích lại để mua đất, thành tài sản riêng.

Tôi cảm giác như mình vừa bị phản bội, bị lừa dối, bị lừa đảo. Đau hơn cả là bố mẹ tôi vẫn nghĩ nhà con rể nghèo khó nên cố gắng giúp đỡ, dù 2 tỷ kia là tiền bố mẹ để dành nửa đời người.

Tối đó, tôi nhìn anh ăn cơm, hỏi han con, xem điện thoại như mọi ngày, càng bình thường, tôi càng thấy khó thở. Hóa ra trong suốt những năm tôi tin rằng hai vợ chồng đang cùng chèo một con thuyền, thì thật ra anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc phao riêng cho mình.

Tôi đã từng tin rằng mình sống tử tế với nhà chồng thì sẽ nhận lại sự tin tưởng nhưng không ngờ bố mẹ chồng cũng âm thầm giấu giếm tôi việc trọng đại như vậy. Chỉ vì họ muốn con trai của họ có của để dành riêng, coi con dâu là người ngoài.

Tôi có nên nói rõ và ép chồng cho tôi cùng đứng tên mảnh đất hay dùng danh nghĩa của bố mẹ đẻ, đòi lại khoản tiền 2 tỷ kia đây? Làm thế nào để chồng tôi có trách nhiệm với nhà vợ và vợ?