Đón tết khởi sắc – nhận triệu lộc xuân từ OCB

Từ ngày 12/12/2024 đến 28/02/2025, OCB triển khai chương trình "Đón Tết khởi sắc – Nhận triệu lộc xuân" dành riêng cho khách hàng cá nhân tại tất cả các CN/ PGD trên toàn quốc. Cụ thể, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại quầy từ 300 triệu đồng, sẽ nhận ngay voucher Got It trị giá 800.000 đồng, cùng nhiều phần quà đặc biệt khác.

Trong tháng 1/2025, tại một số CN/PGD của OCB, khách hàng còn được tham gia hoạt động hái lộc may mắn khi gửi tiết kiệm từ 10.000.000 đồng. Thông qua hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Tết của người Việt, OCB hy vọng sẽ mang đến cho khách hàng những lời chúc may mắn và tài lộc, cầu chúc một năm mới khởi sắc, thịnh vượng.

OCB dành tặng khách hàng rất nhiều phần quà ý nghĩa khi gửi tiết kiệm tại quầy từ ngày 12/12/2024 đến 28/02/2025.

"Mỗi dịp năm mới, tôi đều chọn gửi tiết kiệm tại OCB vì đây là phương thức sinh lời, tích lũy an toàn, giúp tôi an tâm, đặc biệt thời điểm này ngân hàng luôn triển khai nhiều hoạt động, và tôi cũng có cơ hội nhận thêm các quà tặng giá trị. Bên cạnh đó, lý do để tôi gắn bó với OCB nhiều năm liền chính là thái độ phục vụ ân cần, chu đáo và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên", cô Ánh sinh sống tại Quận 8, TP. HCM chia sẻ.

Hiện nay, OCB có 176 điểm giao dịch tại 48 tỉnh thành kinh tế trọng điểm trên cả nước. Với không gian giao dịch đẳng cấp, sang trọng, trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ tài chính linh hoạt cùng những phương thức tiết kiệm từ ngắn hạn đến dài hạn, lãi suất cạnh tranh, phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân của từng người.

"Chúng tôi thường xuyên duy trì và triển khai các chương trình khuyến mãi nhân dịp đầu năm mới với nhiều hoạt động hấp dẫn, bên cạnh việc gia tăng lợi ích cho khách hàng, đây còn là thông điệp tri ân mà ngân hàng muốn gửi đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi", đại diện lãnh đạo OCB cho biết.