Những ngày cận kề Tết cũng là lúc các gia đình tất bật sắm sửa, chuẩn bị đón chào một năm mới an lành và sung túc. Thông thường, mọi người sẽ mua bánh kẹo, quần áo, cây cảnh, hoa trái,... Tuy nhiên, ở đẳng cấp đại gia như doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) thì có lẽ phải… mua siêu xe đón Tết mới xứng tầm.

Mới đây, vị doanh nhân phố núi đã khoe đã đăng tải hình ảnh chiếc xe mới nhất trong bộ sưu tập xế “khủng” của mình. Đó là một chiếc Morgan Plus Four thế hệ mới được sản xuất tại Anh, thuộc dòng xe thể thao.

Bài đăng khoe siêu xe của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Morgan không phải là cái tên quá xa lạ đối với giới mê xe, tuy nhiên rất khó để bắt gặp sản phẩm của hãng trên đường phố. Xế mới của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng là chiếc Plus Four thế hệ mới đầu tiên cập bến Việt Nam.

Trước đó, dòng Morgan mới nhất đang lăn bánh tại Việt Nam là Morgan Plus 4 - “thế hệ tiền nhiệm” của Plus Four. Hai chiếc Morgan Plus 4 thuộc sở hữu của ông chủ Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và ông chủ Novaland.

Chiếc Morgan Plus 4 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Chiếc Morgan Plus 4 màu be nhám thuộc sở hữu của tập đoàn Novaland

Morgan Plus Four sở hữu nội thất đơn giản và cổ điển, chú trọng vào trải nghiệm của người lái và tạo cảm giác rộng rãi. Phần bên trong được bọc da màu đỏ bã trầu, còn phần tựa đầu có thêu logo của hãng xe.

Chiếc xe này cũng được trang bị tính năng sạc USB, đèn nội thất và ngăn chứa đồ. Bên cạnh đó, hệ thống xả thể thao chủ động của xe giúp người lái có thể thoải mái tận hưởng âm nhạc khi đi trên đường to và rộng.

Về ngoại thất, xế hộp mới của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trang bị mui xe hoàn toàn mới, dễ dàng nâng lên hạ xuống và có khả năng cách âm tốt. Phần đầu xe có cụm đèn LED được thiết kế dạng hình tròn to, càng làm nổi bật dáng vẻ cổ điển của xe.

Morgan Plus Four sử dụng động cơ xăng BMW twinpower dung tích 2.0 lít, 4 xy lanh sản sinh công suất 255 mã lực. Mô men xoắn cực đại có thể đạt 350 Nm hoặc 400 Nm, tùy thuộc vào chuyện đó là phiên bản hộp số sàn 6 cấp hay 8 cấp. Hiện tại, chưa rõ siêu xe mới của vị doanh nhân phố núi thuộc phiên bản nào.

Ngoài bức ảnh duy nhất đăng trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường không tiết lộ thêm điều gì về chiếc xe thể thao này, bao gồm cả giá tiền. Tuy nhiên, theo các công ty nhập khẩu tư nhân, giá của Morgan Plus Four tại Việt Nam có thể rơi vào khoảng 7 tỷ VNĐ, tương đương với Mercedes Maybach S560.

Bên dưới bài đăng của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, bạn bè và cư dân mạng đã để lại không ít lời chúc mừng. Trong đó, có cả những cái tên như doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh “Nhựa”), doanh nhân gốc Việt Vinh Hồ - trưởng nhóm chơi siêu xe nổi tiếng Gia Lai Team, doanh nhân Matt Liu - bạn trai của hoa hậu Hương Giang, “bóng hồng” buôn siêu xe khét tiếng Sầm Huệ Minh,...

Bạn bè nhanh chóng vào chúc mừng vị doanh nhân phố núi đón được siêu xe để ăn Tết





Doanh nhân Minh "Nhựa" cũng không quên gửi lời nhắn đến người em thân thiết với mình.

