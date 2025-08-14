HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đòn tập kích phá hủy loạt xe bọc thép và pháo tự hành

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy loạt xe bọc thép, pháo tự hành, kho đạn, trạm tác chiến điện tử của Ukraine trong ngày.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 1.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/8/2025. (Ảnh: Rybar)

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 3.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 4.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 5.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 6.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 7.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/8/2025, hướng Pokrovsk-Mynohrad. (Ảnh: Rybar)

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 8.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 9.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 10.

Đòn tập kích của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine và mục tiêu chiến lược khác - Ảnh 11.

Máy bay không người lái Nga phá hủy loạt mục tiêu trên chiến trường.

Nhìn thứ này đi: "Sức mạnh 1 tỷ dân" của Trung Quốc là không thể xem thường - Trước là số 0, giờ gấp 3 lần


Tags

xe bọc thép Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại