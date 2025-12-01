Một binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine với biệt danh "Muchnoy" đã thông báo vào ngày 30 tháng 11 trên kênh Telegram tiếng Ukraine của mình rằng, Quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tấn công đồng thời trên nhiều mặt trận, đồng thời cung cấp tình hình tác chiến tại các địa điểm cụ thể.

Binh sĩ Ukraine này đã đặc biệt nhấn mạnh tình hình ở các khu vực Kostiantynivka, Liman và Borivs'ka Andriyivka.

Theo anh ta, tại khu vực Kostyantynivka, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công dữ dội ở phía nam thành phố này, nhưng tình hình không đến mức nguy hiểm.

Ở phía nam thành phố, cụ thể là khu công nghiệp gần ga đường sắt, quân Nga đã cố gắng đột nhập vào các khu nhà cao tầng trong thành phố. Có chỗ quân Nga đã tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine khoảng 600 mét.

Theo ông, các đơn vị tấn công của quân Nga cố gắng đột nhập vào hệ thống phòng thủ Ukraine ở Konstantinovka theo từng nhóm nhỏ, lợi dụng các tòa nhà và công trình tiện ích lộn xộn làm chỗ ẩn nấp.

Hậu quả của cuộc giao tranh trong khu vực này là một "vùng xám" lớn đã được hình thành, nơi Lực lượng Vũ trang Nga liên tục cố gắng giành chỗ đứng, còn lực lượng Ukraine cố gắng phòng thủ hoặc tiến hành phản công dữ đội nhằm giành lại các khu nhà mới bị quân Nga chiếm được.

Cho đến nay, ở phía nam Kostyantynivka chỉ có một "vùng xám" bất ổn hình thành ở đó, nơi quân Nga thiếu sự kiểm soát ổn định, chưa tạo ra được một hàng rào phòng ngự đáng kể ở các khu vực đã chiếm được.

Trong khi đó, lực lượng của Ukraine đang theo dõi chặt chẽ tình hình; tìm mọi cách ngăn chặn đà tấn công của quân Nga và sẵn sàng phản công tái chiếm các khu vực mới bị mất.

"Muchnoy" cũng thông báo rằng, chiến sự ở khu vực thành phố Liman, phía nam Torske khoảng 10km cũng đang diễn ra quyết liệt, các nhóm quân Nga đang cố gắng tiếp cận làng Stavki, phía nam làng Kolodtsy.

Ông thừa nhận rằng, thực tế là khu vực này đã nằm trong "vùng đỏ" (ám chỉ bị quân Nga chiếm đóng và ổn định tình hình), còn ở bên dưới sườn dốc trải dài một dải đất hẹp là "vùng xám", có địa thế bấp bênh, liên tục thay đổi quyền kiểm soát giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Cùng lúc đó, quân Nga đang pháo kích vào thành phố Liman bằng pháo hạng nặng và hệ thống pháo phản lực Solntsepek TOS-1A, nhằm mục đích làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine trong thành phố này.

Theo ông, quân Nga đang ngày càng triển khai pháo binh một cách dày đặc, điều này có thể cho thấy mong muốn bao vây sườn phía nam của thành phố.

Kế hoạch của bộ chỉ huy Nga trên hướng này rất đơn giản: Hoặc gây sức ép và mở rộng vùng kiểm soát, hoặc cố gắng đánh bật các đơn vị của Ukraine để các cuộc tấn công chỉ còn lại một vùng xám không có ranh giới rõ ràng.

Ông kết luận rằng, mặc dù quân Nga đang tấn công dữ dội, bầu không khí trong khu vực đang căng thẳng, áp lực đang gia tăng, nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát của Quân đội Ukraine.

Lực lượng phòng thủ của Ukraine trên hướng Liman hiện đang quan sát chặt chẽ tình hình di chuyển quân của Nga, giám sát các khu rừng và đường sá, ngăn chặn các nhóm quân Nga giành được chỗ đứng, đưa thêm quân lên tiếp viện và củng cố chúng thành các bàn đạp tấn công lớn.

"Muchnoy" cũng thông báo tình hình chiến sự tại khu vực Borivs'ka, vùng Izium, tỉnh Kharkiv cũng đang diễn ra hết sức quyết liệt. Các đơn vị của quân Nga liên tục tấn công các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine, cố gắng đột phá và gây sức ép từ khu vực Borivs'ka-Andriyivka.

Quân Nga đang cố gắng tiến hành trinh sát bằng máy bay không người lái, tìm kiếm các điểm yếu và các tuyến phòng thủ trống trải để có thể âm thầm xâm nhập và củng cố vị trí.

Theo bản đồ các điểm nóng chiến sự, mục tiêu của các nhóm tấn công Nga là khá rõ ràng:, họ muốn tiếp cận Borivs'ka từ sườn phía đông và mong muốn thiết lập được một bàn đạp đứng chân để gây thêm sức ép lên lực lượng Ukraine đang trấn giữ khu định cư trọng yếu này.

Trong khi đó, Quân đội Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát khu vực này, theo dõi chặt chẽ các động thái điều chuyển binh lực của quân Nga và ngăn chặn các nỗ lực đào chiến hào, xây dựng công sự.

Ông kết luận rằng, bầu không khí ở Borivs'ka là khá căng thẳng, nhưng tình hình chiến đấu rõ ràng, không có vùng xám và đang hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine.