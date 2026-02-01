Theo truyền thông Ukraine, sau khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận chấm dứt các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng, nhất là hệ thống điện; quân Nga đã chuyển hướng tấn công quy mô lớn vào hạ tầng và phương tiện vận chuyển đường sắt, đường bộ của Ukraine.

Theo kênh Telegram “Legitimny” đưa tin, thống kê cho thấy đã có 20 vụ tấn công liên tiếp vào tuyến đường sắt, đầu máy, toa xe lửa; xe kéo, xe vận tải quân sự ở các tuyến đường hậu phương Ukraine. Có thể nói rằng, hầu như bất cứ phương tiện nào di chuyển trên đường cũng bị giáng đòn.

“Quân đội Nga cũng đã bắt đầu truy quét trên các tuyến đường cao tốc ở phía sau chiến tuyến. Bất kỳ xe kéo quân sự, xe tải và các thiết bị khác đều đang bị phá hủy hàng loạt” - “Legitimny” cho biết.

Tác giả bài viết lưu ý rằng, những hành động như vậy của Nga đang phá hủy các tuyến tiếp tế, tước đoạt nguồn cung cấp của nhiều đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tiền tuyến.

Bài báo nhấn mạnh rằng Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrskyi - là người phải chịu trách nhiệm cá nhân về điều này.

Kênh Telegram chỉ trích trong sáu tháng qua, Tổng tư lệnh Syrskyi đã không thể tổ chức phòng thủ ở bất kỳ khu vực nào trên chiến tuyến và tiếp tục chỉ tập trung vào việc vá víu các lỗ hổng, điều chuyển các lữ đoàn gần như vô dụng và chỉ huy quân đội chạy từ khu vực này sang khu vực khác.

Cần nhắc lại là theo tuyên bố từ phía Kiev, thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa hai bên chỉ đạt được bằng lời nói, không có văn bản chính thức nào được ký kết về vấn đề này.

Còn theo các nguồn tin của Nga, “lệnh ngừng bắn năng lượng” sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 2. Sau thời điểm đó, Lực lượng Vũ trang Nga có thể tiếp tục các cuộc tấn công, nếu Kiev không chấp nhận các điều khoản của Moscow.

Tuy nhiên, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng, bất cứ thỏa thuận nào cũng không ép buộc được ông phải nhượng bộ lãnh thổ. Do đó, việc Nga tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng và hạ tầng giao thông Ukraine chắc chắn sẽ tiếp diễn sau vài ngày tới.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh chính quyền Kiev đang huy động tất cả cho tiền tuyến, đòn đánh vào hạ tầng đường sắt và đường bộ sẽ khiến cho tình hình của Quân đội Ukraine càng trở nên nguy ngập, họ không thể tăng viện lực lượng và vận chuyển vũ khí đến gần các khu vực chiến sự.

Hiện nay, quân Nga đang bao vây hoặc đã tấn công nhiều cứ điểm phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khắp các mặt trận như Huliaipole, Orikhiv ở Zaporizhia; Kostiantynivka, Sloviansk, Lyman ở Donetsk, cùng với Kupiansk ở Kharkiv và hàng loạt các khu định cư ở vùng Sumy.