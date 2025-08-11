Đòn tấn công của UAV cảm tử Geran-2 phá hủy tổ hợp S-300V1 'hàng hiếm'

Hệ thống phòng không lục quân S-300V1 của Ukraine đã bị máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga phá hủy gần khu định cư Vorozhba thuộc tỉnh Sumy. Thông tin này được truyền thông Nga đăng tải kèm theo hình ảnh ghi lại khoảnh khắc diễn ra cuộc tấn công.

Theo các nguồn tin Nga, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300V1 gần tiền tuyến hơn để đánh chặn máy bay chiến đấu của Nga.

Tuy nhiên toan tính này đã thất bại khi hệ thống không có đủ thời gian để triển khai hoàn toàn và ngụy trang, bởi vì vị trí của nó đã bị một máy bay không người lái trinh sát của Nga phát hiện.

Một cuộc tấn công chính xác đã diễn ra bằng cách sử dụng tọa độ được truyền đi bởi UAV trinh sát tới máy bay không người lái cảm tử Geran-2, vũ khí trên đã đánh trúng vị trí triển khai xe phóng của hệ thống tên lửa phòng không.

Kết quả của cuộc tấn công đã được ghi lại bằng phương tiện kiểm soát bên ngoài, có lẽ là từ chính chiếc máy bay không người lái trinh sát đang giám sát khu vực.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Geran-2 lao vào bệ phóng tổ hợp phòng không S-300V1.

S-300V1 là tổ hợp phòng không lục quân tầm xa đa kênh di động độc nhất vô nhị trên thế giới, nó được xem là phương tiện rất hiệu quả để đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cũng như máy bay chiến đấu của đối phương.

Hệ thống S-300V1 có khả năng kháng nhiễu rất cao, tác chiến tốt trong môi trường nhiễu điện tử dày đặc, trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm.

Tổ hợp này được trang bị 2 loại đạn tên lửa riêng biệt để phụ trách tiêu diệt các mục tiêu khác nhau. Cụ thể, đạn 9M83 Gladiator cỡ nhỏ hơn được dùng để tiêu diệt các mục tiêu hàng không ở mọi độ cao, bao gồm cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trong khi đó đạn 9M82 Giant kích thước lớn có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa không đối đất siêu thanh, thậm chí cả máy bay gây nhiễu ở tầm xa lên tới 200 km.

Toàn bộ các thành phần của hệ thống phòng không S-300V1 đều được đặt trên xe việt dã bánh xích có độ cơ động rất cao.

Ngoài việc lập ô phòng không điểm thì nó còn đủ sức theo kịp đội hình tiến quân của các đơn vị cơ giới để "che đầu" trước phương tiện tấn công đường không của đối phương.

Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ukraine được thừa hưởng rất nhiều vũ khí thuộc hàng chiến lược, trong đó có cả những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa rất hiện đại bao gồm cả S-300V1.

Tuy nhiên do những khó khăn về kinh tế mà những hệ thống S-300V1 của Ukraine không được triển khai chiến đấu trong một thời gian dài. Phải đến tháng 7 năm 2018 mới xuất hiện hình ảnh cho thấy số lượng lớn đạn tên lửa của tổ hợp phòng không S-300V1 đang được nhà máy Vizar khôi phục hoạt động.