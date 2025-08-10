Đòn tấn công của Israel khiến hàng ngàn tay súng Hezbollah không thể hồi phục hoàn toàn

Ngày 17-9-2024, hàng ngàn máy nhắn tin gài thuốc nổ của Hezbollah phát nổ cùng lúc, khiến 3.000 người bị thương và ít nhất 12 người thiệt mạng, gồm 2 trẻ em. Vụ việc là kết quả của kế hoạch kéo dài 10 năm do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện, nhằm làm suy giảm nghiêm trọng năng lực hậu cần và sĩ khí của Hezbollah.

Telegraph dẫn lời đại diện Hội thương binh Hezbollah, trong số người bị thương chưa có ai "đã hồi phục hoàn toàn". Phần lớn nạn nhân là tay súng hoặc nhân sự của nhóm, song vẫn có hàng chục dân thường, nhiều người là thân nhân hoặc làm việc trong các cơ sở liên quan Hezbollah. Số liệu chính xác chưa được công bố.

Khoảng 3.000 người đã bị thương trong vụ tấn công máy nhắn tin của Israel nhằm vào Hezbollah năm ngoái. Ảnh: X.

Israel coi vụ tấn công là minh chứng cho năng lực tình báo và công nghệ của mình. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho rằng đây có thể là hành động tấn công bừa bãi.

Phía Israel bác bỏ cáo buộc, nói rằng các thiết bị đã được thử nghiệm để chỉ gây hại cho người đang cầm máy, song Mossad không thể kiểm soát ai là người cầm.

Chẳng hạn, cậu bé Hussein Dheini, 12 tuổi, chịu nhiều thương tích khi máy của cha em phát nổ. Còn Zeinab Mestrah, 26 tuổi, mất một mắt khi máy nhắn tin của người thân nổ gần đó. Cô nhớ lại cảnh bệnh viện quá tải: "Người ta không nhận ra nhau. Gia đình phải gọi tên người thân của bệnh nhân để xác định từng người".

Ngày hôm sau, máy bộ đàm của Hezbollah tiếp tục phát nổ trong chiến dịch khác của Israel, khiến ít nhất 25 người chết và hơn 600 người bị thương. Chỉ vài ngày sau, thủ lĩnh Hassan Nasrallah bị ám sát và hàng trăm tay súng cùng dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích, trước khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 năm ngoái.

Hiện Israel vẫn tiến hành một số vụ tấn công vào mục tiêu của Hezbollah. Tuần này, chính phủ Lebanon đã đồng ý mục tiêu giải giáp hoàn toàn nhóm này trong thời gian từ nay tới cuối năm, theo tờ Telegraph.