Đón Quốc khánh tại gia trên Samsung AI TV, trải nghiệm xứng tầm đại lễ

Từ những chương trình kỷ niệm đại lễ hoành tráng đến những buổi liên hoan mừng Tết Độc lập đều trở nên đáng nhớ với sự giúp sức của dòng TV vượt trội này.

Âm sắc đỉnh cao, sống động từng khoảnh khắc tự hào

Có rất nhiều chương trình hoành tráng, công phu đã được chuẩn bị để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong đó phải kể đến chương trình diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa, các buổi triển lãm nghệ thuật, chương trình văn hoá văn nghệ… chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Thông qua các dòng Samsung AI TV, khán giả có thể theo dõi các sự kiện nói trên với chất lượng hình ảnh, âm thanh đỉnh cao, thoả mãn mọi giác quan và khơi gợi niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Nếu không có điều kiện xem diễu binh, diễu hành trực tiếp, khán giả có thể theo dõi trên Samsung AI TV với chất lượng sắc nét đỉnh cao (Ảnh: Samsung)

Vi xử lý AI mạnh mẽ và tần số quét vượt trội của Samsung AI TV sẽ tái hiện sắc nét mọi khung hình trong lễ diễu binh, xoá bỏ tình trạng giật lag khi không quân bay chào mừng, tạo nên trải nghiệm sống động vượt trội. Mạnh mẽ nhất có thể kể đến các dòng TV Neo QLED 8K như QN950F, sở hữu vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 (chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K sắc nét nhờ 768 mạng trí tuệ) và tần số quét 240Hz đột phá. Với những dòng TV Neo QLED 4K, người dùng sẽ được trải nghiệm sức mạnh từ vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 (chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K) và tần số quét 165Hz (QN90F) hoặc 144Hz (QN80F, QN70F). Về phía các sản phẩm TV OLED như S95F, Samsung cũng trang bị khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K với vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3 và tần số quét 165Hz.

TV Samsung Neo QLED với công nghệ Quantum Mini LED và Vision AI, cho trải nghiệm giải trí tại gia dịp Quốc khánh sống động hơn bao giờ hết

Theo dõi các chương trình kỷ niệm đại lễ trên Samsung AI TV, khán giả sẽ không cần lo lắng tình trạng ánh sáng mặt trời hay đèn phòng phản chiếu lên màn hình, làm cản trở trải nghiệm xem. Màn hình chống phản sáng Glare Free trên cả TV Neo QLED và TV OLED sẽ đảm bảo trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời bất chấp điều kiện ánh sáng. Cùng với đó, âm thanh hào hùng của pháo chào mừng hay các màn đồng diễn nghệ thuật sẽ được tái hiện chân thực thông qua công nghệ Âm thanh vòm theo dấu chuyển động (Object Tracking Sound với Dolby Atmos), như thể từng thanh âm đang len lỏi khắp mọi góc trong căn nhà. Cùng với đó, công nghệ Active Voice Amplifier Pro, giúp điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện môi trường bên ngoài và bên trong nội dung sẽ giúp mọi thành viên trong gia đình dễ dàng theo dõi chương trình mà không lo tiếng ồn từ xe cộ hay máy hút bụi làm ảnh hưởng.

Màn hình cực đại, bao trọn góc nhìn đại lễ

Với tính chất hào hùng và quy mô dàn dựng lớn, đa số các chương trình kỷ niệm đại lễ năm nay đều được tổ chức tại các quảng trường và sân vận động lớn. Từ lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử cho đến chương trình nghệ thuật "Tự hào Việt Nam" tại sân vận động Mỹ Đình… đều được khai thác với nhiều góc quay đại cảnh hoành tráng. Để tận hưởng hết vẻ đẹp hào hùng nói trên, không gì tuyệt hơn là theo dõi chương trình thông qua những chiếc Samsung AI TV màn hình cực đại.

Ngoài các kích thước phổ biến như 65 inch, 75 inch, Samsung hiện còn mang đến các kích thước TV màn hình cực đại như 98 inch, 115 inch (dòng QN90F) và 100 inch (QN80F). Đây là "cánh cửa" xoá nhoà ranh giới giữa sân vận động và phong khách, mang đến góc nhìn choáng ngợp như thể bạn đang hòa mình vào dòng người có mặt trực tiếp tại sự kiện. Không chỉ có kích thước màn hình lớn, Samsung còn áp dụng công nghệ Supersize Picture Enhancer để cải thiện khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu một cách thông minh bằng AI. Tất cả đều được tinh chỉnh để phù hợp với kích thước đặc biệt của màn hình, tạo nên cảm giác đắm chìm tuyệt đối cho khán giả. Dòng QN80F 100 inch sở hữu vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2, cho khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K sắc nét. Trong khi đó, phiên bản 115 inch của QN90F dù là TV 4K song sở hữu bộ xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ tối tân.

Màn hình QLED chuẩn, cho trải nghiệm xứng tầm

Bên cạnh các dòng TV Mini LED và TV OLED, Samsung cũng sở hữu danh mục TV QLED chuẩn mực, cho khả năng tái hiện 100% dải màu để người dùng có thể tận hưởng đại lễ sống động ngay tại nhà.

Khả năng tái hiện 100% dải màu của TV Samsung QLED sẽ mang đến góc nhìn chân thực, sống động về màu cờ tươi thắm hay từng chi tiết trên trang phục, khí tài của các khối diễu binh, diễu hành (Ảnh: Samsung)

Màn hình QLED của Samsung đã được TÜV Rheinland chứng nhận là "Màn hình Chấm lượng tử Đích thực" (Real Quantum Dot Display). Đồng thời, công nghệ chấm lượng tử của hãng cũng đã được tổ chức kiểm định quốc tế SGS (Société Générale de Surveillance) công nhận là không chứa cadmium, một kim loại nặng có thể gây hại cho sức khỏe và hệ sinh thái. Chất lượng hình ảnh được nâng cấp với bộ xử lý thông minh AI Q4 cũng góp phần truyền tải sắc nét các chương trình nghệ thuật mừng ngày Quốc khánh.

Sáng tạo hình nền TV, thắp lửa tự hào ngay trong nhà

Ngoài việc treo cờ để chào mừng đại lễ, người dùng còn có thể mang không khí tự hào vào nhà với hình nền độc quyền ngay trên TV. Tính năng Hình nền tạo sinh (Generative Wallpaper) trên các mẫu TV Neo QLED và QLED 2025 cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo hình nền TV chủ đề Quốc khánh chỉ với vài từ khóa đơn giản. Ngoài ra, Thư viện nghệ thuật (Art Store) cũng mang đến những tác phẩm hội hoạ có bản quyền để người dùng thỏa sức chọn lựa, tô điểm không gian sống trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Tận hưởng đại lễ thảnh thơi, không vướng bận

Quốc khánh cũng là dịp để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, gặp gỡ và cùng lan tỏa niềm hạnh phúc độc lập. Người dùng có thể tận dụng các tính năng đột phá như Quản gia kỹ thuật số SmartThings hay Điều khiển TV bằng cử chỉ tay (Universal Gesture) để có giảm bớt gánh nặng việc nhà và dành trọn thời gian bên những người thân yêu. SmartThings cho phép kết nối và điều khiển mọi thiết bị gia dụng ngay trên màn hình Samsung AI TV thông qua 3D Map View, trong khi Universal Gesture lại giải phóng người dùng khỏi điều khiển vật lý, để bạn thoải mái chuyển kênh, tắt mở TV bằng những cử chỉ tay, ngay cả khi đang làm việc nhà hay dùng bữa cùng gia đình.

Cùng người dùng sống trọn phút giây tự hào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Samsung triển khai chương trình ưu đãi lớn với trị giá lên đến 27 triệu khi mua sắm các sản phẩm Samsung AI TV. Trong đó bao gồm đặc quyền tặng loa thanh Q990F, S700D hoặc T40; 3 năm bảo hành và trả góp 0%; gói ứng dụng giải trí trị giá đến 4 triệu đồng.