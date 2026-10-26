Dọn nhà giúp bố mẹ chồng, tôi nhặt được phong thư cũ dưới gầm giường, tò mò mở ra đọc mà tôi chết điếng với những gì viết trong đó

Tôi chưa kể với chồng vì sợ anh phản ứng vội vàng.

Hôm ấy, vợ chồng tôi về nhà bố mẹ chồng chơi cuối tuần. Thấy mẹ chồng than đau lưng, tôi chủ động dọn dẹp lại phòng ngủ của ông bà, tiện thể lau chùi những góc lâu ngày không động đến. Khi cúi xuống quét bụi dưới gầm giường, tôi nhìn thấy một chiếc phong bì bị mắc ở sát chân giường. Tôi nhặt lên, định bỏ vào túi rác vì nghĩ chỉ là giấy tờ cũ, nhưng thấy bên trong còn một tờ thư nên tò mò mở ra xem.

Phong bì đã bị xé, bức thư bên trong cũng có những nếp gấp cho thấy người nhận đã mở ra đọc rồi cất lại. Trên góc phong bì có dấu bưu điện từ 4 năm trước, người nhận là bố chồng tôi còn không đề tên người gửi. Tôi vốn không có thói quen đọc đồ riêng tư của người khác, nhưng lúc đó khá tò mò vì thời buổi giờ vẫn có người gửi thư tay nên tôi quyết định đọc.

Mở ra, câu đầu tiên là: "Chào anh Thịnh, anh còn nhớ em không, em Chuyên đây ạ". Chính vì thế mà tôi càng tò mò muốn đọc tiếp.

Đầu thư người phụ nữ hỏi thăm sức khỏe của bố chồng tôi, sau đó nhắc lại chuyện hai người từng có thời gian yêu nhau trước đây. Điều khiến tôi bàng hoàng là bà ấy nói sau khi chia tay ông được một tháng thì phát hiện mình mang thai. Khi ấy, bà quyết định giữ lại đứa trẻ, một mình sinh con và nuôi nấng suốt 20 năm. Bà không trách móc, cũng không đòi hỏi ông phải chu cấp hay chịu trách nhiệm về những năm tháng đã qua. Chỉ gần đây, bà mới tiết lộ cho con biết về cha đẻ và mong ông có thể gặp con một lần.

Ảnh minh họa

Tôi cầm bức thư mà tay cứ lạnh đi. Nếu những gì người phụ nữ ấy viết là sự thật, bố chồng tôi có một người con riêng đã 24 tuổi, nghĩa là đứa trẻ ấy chào đời từ rất lâu trước khi tôi về làm dâu. Tôi không biết ông đã nhận được bao nhiêu lá thư như vậy, đã gặp người phụ nữ ấy hay chưa, càng không biết hiện tại mối quan hệ giữa họ ra sao. Bức thư đã nằm dưới gầm giường lâu rồi, có thể do vô tình rơi xuống khi ông cất giữ, cũng có thể đã bị bỏ quên sau một lần đọc.

Từ lúc phát hiện ra chuyện này, tôi cứ nghĩ mãi. Bố mẹ chồng tôi sống với nhau gần 4 chục năm, tình cảm nhìn bên ngoài khá êm ấm. Mẹ chồng là người phụ nữ chịu thương chịu khó, cả đời vun vén cho chồng con. Tôi chưa từng nghe bà nhắc đến chuyện bố chồng có mối quan hệ nào khác, cũng không thấy ông có biểu hiện gì bất thường. Nếu bà hoàn toàn không biết, việc một người con riêng bất ngờ xuất hiện có thể khiến bà tổn thương rất nhiều.

Tôi đã nghĩ đến chuyện đặt bức thư lại đúng chỗ cũ, coi như chưa từng nhìn thấy. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của bố mẹ chồng, tôi không muốn vì sự tò mò của mình mà khiến gia đình xáo trộn. Nhưng nếu ông đã biết chuyện và âm thầm giữ kín suốt nhiều năm, liệu mẹ chồng có quyền được biết sự thật?

Tôi chưa kể với chồng vì sợ anh phản ứng vội vàng, cũng chưa dám hỏi thẳng bố chồng. Bức thư đã được gửi từ 4 năm trước, mọi chuyện có thể đã thay đổi rất nhiều, thậm chí ông có thể đã gặp người con ấy mà tôi không hề hay biết.

Tôi không biết mình có nên nói cho mẹ chồng biết hay cứ coi như chưa từng tìm thấy bức thư?