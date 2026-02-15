HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Dọn nhà đón Tết phát hiện gần 40 triệu đồng rơi ra từ quạt treo tường: Bất ngờ nguồn gốc số tiền

Lam Giang (Tổng hợp) |

Khi tháo 3 chiếc quạt treo tường, mẹ con anh Đức phát hiện nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Mới đây, mạng xã hội thích thú khi xem đoạn clip ghi lại cảnh 3 mẹ con đang dọn nhà thì bất ngờ phát hiện rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi ra từ chiếc quạt treo tường trong phòng khách. Sau đó, người con trai kiểm tra 2 chiếc quạt khác trong nhà thì tiếp tục phát hiện có tiền rơi ra. Diễn biến sự việc được camera của gia đình ghi lại. 

Tổng cộng, 3 mẹ con đã "lượm" được gần 40 triệu đồng trong lúc dọn dẹp nhà cửa. Đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại sự việc đã được người con trai đăng lên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận dí dỏm: "Thế này thì ai cũng muốn dọn nhà"; "Quỹ đen của ba bạn đã bị lộ chăng?";...

Anh Đức cùng mẹ và em gái phát hiện số tiền lớn trong quạt treo tường trong lúc dọn nhà.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Đức (quê ở Đắk Lắk) - người con trai trong clip cho biết gia đình anh dọn nhà đón Tết từ hôm 23 tháng Chạp. Khi phát hiện số tiền, cả 3 mẹ con đều bất ngờ, không biết tiền của ai, được để ở đó từ bao giờ. 

Sau đó, cả nhà mới biết số tiền trên là của ba anh Đức. Ba của anh Đức hiện gần 60 tuổi. Ông không biết sử dụng tài khoản ngân hàng nên đã cất tạm tiền vào đó. Anh Đức nói vui với mọi người là Tết năm nay bánh chưng có thịt nhưng thực tế, 3 mẹ con anh sau đó đã gửi lại số tiền đó cho ba để sử dụng khi cần và làm những dự định riêng. 

Anh Đức cũng chỉ định đăng clip lên mạng xã hội để làm kỷ niệm nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm của mọi người như vậy. 

