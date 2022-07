Đồn mở rộng sân bay Técníc Hớn Quản, giá đất bị "thổi" tới 600 triệu đồng/1 m ngang

Chiều 14-7, tại Hội Nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có báo cáo đánh giá toàn diện thị trường bất động sản năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo đánh giá toàn diện thị trường bất động sản năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, trong năm 2021, mặc dù nền kinh tế có sự giảm phát do ảnh hưởng của đại dịch nhưng giá bất động sản, nhà ở, đất nền vẫn liên tục tăng từ đầu năm. Trong đó, giá căn hộ chung cư đã tăng bình quân khoảng 5 - 7%.

Tại các các đô thị lớn như TP Hà Nội, TP HCM, hầu như không căn hộ có giá 25 triệu đồng/m2. Căn hộ bình dân có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 - 30 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư trung cấp có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2. Căn hộ cao cấp có mức giá trên 50 triệu/m2 (tại TP Hà Nội, TP HCM đã xuất hiện những dự án có mức giá rất cao trên 100 triệu/m2 thậm chí vài trăm triệu đồng/m2).

Còn giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng 15 - 20%. Tại TP Hà Nội, TP HCM, nhà ở riêng lẻ trong dự án có mức giá phổ biến khoảng trên dưới 100 triệu đồng/m2, các dự án khu vực trung tâm lên đến trên 200 triệu đồng/m2, các dự án ở khu vực các huyện, xa trung tâm có mức giá khoảng 30 - 50 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng một số dự án có mức giá từ 60 - 90 triệu đồng/m2; tại Đồng Nai một số dự án có mức giá từ 50 - 70 triệu đồng/m2; tại Bà Rịa - Vũng tàu một số dự án có mức giá từ 40 - 60 triệu đồng/m2...

Có tin đồn mở rộng sân bay Técníc Hớn Quản, một mét ngang mặt tiền ở các tuyến đường liên xã được thổi lên 600 triệu đồng

Đáng chú ý, giá đất nền tăng 20 - 30% so với thời điểm cuối năm 2020. Theo đó, tại TP HCM, giá đất nền tại Thủ Thiêm Villa (Quận 2) có giá khoảng 125,3 triệu đồng/m2, The EverRich III (Quận 7) có giá khoảng 117,5 triệu đồng/m2, Đông Tăng Long (Quận 7) có giá khoảng 64,4 triệu đồng/m2, Hoàng Anh Minh Tuấn (Quận 9) có giá khoảng 91,5 triệu đồng/m2, Kim Sơn (Quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2, KDC Kiến Á (Quận 9) giá khoảng 70,1 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng, dự án FPT City (quận Ngũ Hành Sơn) có giá khoảng 60 triệu đồng/m2, dự án tại Halla Jade Residences (quận Hải Châu) có giá khoảng 90 triệu đồng/m2.

Tại Bình Dương, dự án Green Square (TP Dĩ An) có giá khoảng 140 triệu đồng/m2, dự án VSIP I Bình Dương (TP Thuận An) có giá khoảng 90 triệu đồng/m2. Còn Đồng Nai, dự án tại Đại Phước Lotus (huyện Nhơn Trạch) có giá khoảng 55 triệu đồng/m2, dự án tại Khu dân cư đường 5 nối dài (TP Biên Hòa) có giá khoảng 70 triệu đồng/m2.

Tại Khánh Hòa, dự án tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) có giá khoảng 125 triệu đồng/m2, dự án tại Khu đô thị biển An Viên (TP Nha Trang) có giá khoảng 120 triệu đồng/m2. Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án tại Khu biệt thự đồi Ngọc Tước II (TP Vũng Tàu) có giá khoảng 60 triệu đồng/m2, dự án tại Chung cư Hodeco Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ) có giá khoảng 31,5 triệu đồng/m2..

Đặc biệt, trong năm 2021, lượng giao dịch đất nền tăng mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước. Phía Bắc tập trung tại các khu vực: Vùng ven TP Hà Nội, tại các địa phương Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa…

Phía Nam tập trung tại các khu vực vùng ven TP HCM, tại các địa phương Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Khánh Hòa… Một số địa phương có hiện tượng hoạt động phân lô, bán nền, tung tin, đồn thổi, nhiễu loạn thị trường để trục lợi thiếu kiểm soát.

Chưa hết, theo Bộ Xây dựng, tại thời điểm cuối quý I đầu quý II/2022 đã xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến, thậm chí "sốt" giá đất nền tại nhiều địa phương.

Ví dụ, đất nền ở xã Tân Lợi, An Khương (tỉnh Bình Phước) đột ngột sốt nóng trước thông tin sắp có quy hoạch mở rộng sân bay Técníc Hớn Quản, một mét ngang mặt tiền ở các tuyến đường liên xã được "thổi" lên 350-500 triệu đồng, thậm chí 600 triệu đồng.

Hay tại TP Thủ Đức (TP HCM) giá đất nền đều ở ngưỡng trên 200 triệu đồng/m2). Còn tại Quốc Oai (tăng 20%), Ba Vì (45%) thuộc Hà Nội và một số điểm thuộc các tỉnh Hòa Bình (tăng 46%), Bắc Ninh (tăng 20%), Hưng Yên ( tăng 26%) và ngoài ra, có nhiều nơi như Thanh Hóa, TP Thủ Đức, huyện Cần Giờ của TP HCM; TP Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch và Long Thành của tỉnh Đồng Nai… cũng ghi nhận hiện tượng giá đất nền tăng rất nhanh trong thời gian ngắn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2022, giá căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021, mức độ tăng giá các phân khúc bất động sản tập trung trong cuối quý I, chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II (khi các hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác được phục hồi, bình thường trở lại).

Qua tổng hợp cho thấy giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tại Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4 - 5% so với cuối năm 2021, cao hơn so với tại TP HCM tăng khoảng 1 - 2%.

Ví dụ như dự án Thảo Điền Green tại Quận 2, TP HCM có giá khoảng 100 triệu đồng/m2, dự án Empire City - The Monarch tại Khu đô thị Thủ Thiêm có giá khoảng 200 triệu đồng/m2, dự án The Filmore Da Nang tại Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có giá khoảng 110 triệu đồng/m2.

Đối với giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư (bình quân tăng khoảng 5 - 7% so với quý trước); sang cuối tháng 3-2022 tại một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TP HCM, tại các tỉnh Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai… lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh.

Bộ Xây dựng phân tích số liệu cho thấy giá giao dịch bất động sản tăng cao ở hầu hết các địa phương đối với nhiều phân khúc bất động sản.

Theo đánh giá, nguyên nhân tăng giá bất động sản là do có sự chênh lệch về cung và cầu, nguồn cung bất động sản trong khi nhu cầu đầu tư, mua để sử dụng của người dẫn vẫn cao; do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, lãi vay khi thực hiện dự án tăng lên; do dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ các lĩnh vực khác dồn vào trú ẩn trong lĩnh vực bất động sản.

"Tuy nhiên, số liệu thống kê, báo cáo của các địa phương có thể còn chưa sát và thấp hơn so với giá giao dịch thực. Trong thực tế còn có hiện tượng "hai giá", kê khai thấp hơn giá giao dịch thực nhằm trốn thuế trong giao dịch kinh doanh bất động sản" - lãnh đạo Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng cho rằng theo quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chuyển nhượng bất động sản, cá nhân phải nộp 2% tiền thuế trên giá chuyển nhượng, doanh nghiệp nộp 20% trên thu nhập. Có 2 cách tính thuế đang được áp dụng, gồm: Dựa vào giá ghi trên hợp đồng và dựa theo khung giá đất do Nhà nước quy định nếu hợp đồng không ghi rõ hoặc giá thấp hơn khung quy định.

Để giảm các loại thuế, phí khi chuyển nhượng bất động sản, cá nhân, tổ chức thường kê khai mức giá trong hợp đồng công chứng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế. Đây gọi là hiện tượng "hai giá" trong giao dịch bất động sản.

Thông thường, người dân thường khai giá mua bán trên hợp đồng công chứng căn cứ theo khung giá đất do Nhà nước quy định. Do vậy, giá giao dịch bất động sản trên hợp đồng thường thấp hơn rất nhiều so với giá giao dịch thực tế.