Đơn hàng online của doanh nghiệp tăng 300% trong sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ”

Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức chương trình "Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight sale". Hàng loạt siêu thị phối hợp với các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá rất nhiều các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Mức giá giảm phổ biến từ 15 - 20%, nhiều chương trình giảm giá, kích cầu đặc biệt lên tới 100% đã được các doanh nghiệp đồng loạt tung ra bằng cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sự kiện diễn ra từ ngày 26 đến 2h ngày 27/11 trên địa bàn toàn thành phố, thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các chuỗi, cơ sở sản xuất…

Trong đó, trọng tâm tại 5 - 10 địa điểm siêu thị, trung tâm thương mại lớn, hưởng ứng kích hoạt chương trình của các Tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối, kinh doanh thương mại như: Central Retail, AEON, BRGMart, Co.opmart, Lotte Mart, Vinmart, Pico, sàn thương mại điện tử Shopee, VNPT Shop online… với gần 3.000 chương trình khuyến mại , tổng giá trị khuyến mại gần 20.000 tỷ đồng.

Theo thống kê, lượng khách đến các cửa hàng mua sắm trước 22h00 ngày 26/11 đều tăng trưởng từ 140% đến trên 200% so với các ngày trước đó. Đặc biệt, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh, lượng truy cập của người tiêu dùng theo ghi nhận của các doanh nghiệp đều tăng từ 150% đến hơn 300% so với các ngày bình thường.

Tổng lượng truy cập vào website ước tính của các đơn vị tham gia trong ngày 26/11 đạt gần 10 triệu truy cập. Riêng khung giờ giảm giá sâu nhất sau 22h00 chỉ áp dụng trên hệ thống bán hàng online của các doanh nghiệp và các sàn thương mại điện tử ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đạt gần 5 triệu lượt truy cập của người tiêu dùng.

Tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại Big C Thăng Long từ 17h00 – 22h00 ngày 26/11 so với cùng thời điểm những ngày khác trong tuần, doanh thu và lượng khách tăng khoảng 220%. Lượng truy cập mua sắm trực tuyến từ sau 22h00 đến 2h00 ngày 27/11 qua ứng dụng, zalo tăng gần 300% so với lượng truy cập của cả ngày trước đó đạt hơn 300.000 lượt truy cập.

Hệ thống Aeonmall Hà Đông và Aeonmall Long Biên đều ghi nhận doanh thu và lượng khách đạt mức tăng gần 200% so với các ngày trong tuần; Lượng truy cập website, ứng dụng di động mua sắm đạt gần 500.000 lượt truy cập.

Hệ thống siêu thị BRG mart ghi nhận mức tăng hơn 150% về doanh thu và lượng khách tham quan tại các siêu thị thuộc hệ thống so với các ngày trong tuần; website BRGshopping ghi nhận gần 200.000 lượt truy cập mua sắm từ sau 22h00.

Tham gia vào chương trình này, sàn thương mại điện tử Shopee ghi nhận hơn 3,7 triệu lượt truy cập, tăng 180% so với lượng truy cập hàng ngày (khoảng 2,3 triệu lượt). Shop VNPT online- hệ thống shop online mới của VNPT cũng ghi nhận hơn 350.000 truy cập trong ngày khi triển khai các chương trình giảm giá sâu.

Phân theo ngành hàng, hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang may mặc cũng ghi nhận mức tăng doanh thu và khách hàng đến tham quan mua sắm, đặt hàng trực tuyến tăng đáng kể so với các ngày bình thường (NEM tăng 175%, , Winning.Co 140%, Ivy Moda tăng 150%).

Hệ thống Siêu thị điện máy Pico ghi nhận mức doanh thu và lượng khách tăng gần 150% so với các ngày trong tuần. Lượng truy cập website mua sắm đạt khoảng 230.000 lượt truy cập tăng gần 200% so với các ngày bình thường, riêng khung giờ từ sau 22h00 ghi nhận gần 150.000 lượt truy cập.