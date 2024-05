Đơn hàng dồn dập, lợi nhuận tháng 4 tăng 400%, cổ phiếu của một công ty dệt may tăng kịch trần

TCM: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp

Kết thúc phiên giao dịch sáng 21/5, cổ phiếu TCM của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công tăng kịch trần lên mức 51.000 đồng/cp. Nhìn xa hơn, kể từ đầu năm thị giá của TCM cũng đã tăng 25%.



Cổ phiếu TCM "kịch trần' trong phiên 21/5 được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan của Dệt may Thành Công. Theo đó, công ty công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2024 với doanh thu thuần đạt 11,9 triệu USD (khoảng hơn 3.000 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 0,91 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng), lần lượt tăng 13% và 400% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu, doanh thu từ mặt hàng may mặc chiếm tới 75% tổng doanh thu tháng 4/2024, trong đó doanh thu từ vải (chiếm 14%) và sợi (chiếm 8%), còn lại 3% đến từ các hoạt động khác. Trong tháng 4 vừa qua, doanh thu từ thị trường châu Á đóng góp tới 62,8% tổng doanh thu của Dệt may Thành Công. Theo sau là thị trường châu Mỹ (Mỹ và Canada) chiếm 32,2% và thị trường châu Âu chiếm 3,8%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt gần 13.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 36% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 35,5% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Cập nhật về tình hình đơn hàng, ban lãnh đạo công ty cho biết, đến thời điểm hiện tại đầu tháng 5, công ty đã nhận khoảng 88% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2/2024 và khoảng 86% cho quý 3/2024.

Ngoài ra, công ty vừa hoàn tất thủ tục M&A Công ty TNHH Dệt may SY Vina với giá trị thương vụ 468 tỷ đồng. Sau khi mua lại và tiếp quản, nhà máy dệt thoi tại SY Vina sẽ bổ sung thêm cho vải đan truyền thống tại Dệt may Thành Công, nhà máy nhuộm với công suất hơn 19,5 triệu mét vải/năm và nhà máy may với công suất 69,6 triệu sản phẩm khăn/năm.