Boeing đã nhận được hợp đồng từ Lầu Năm Góc để sản xuất 25 máy bay chiến đấu F-15IA cho Israel với giá 8,58 tỷ đô la. Thương vụ này được thực hiện theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) với tùy chọn mua thêm 25 chiếc nữa.

Đơn đặt hàng đã được gia hạn lên tới 10 năm và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên điều này là điều dễ hiểu, xét đến tốc độ sản xuất máy bay F-15EX cơ bản cho chính Hoa Kỳ.

Hãy nhớ lại hồi tháng 11 năm 2024, tức là cách đây 13 tháng, Israel đã ký một thỏa thuận cung cấp 25 máy bay F-15IA với tùy chọn mua thêm 25 chiếc nữa.

Vào thời điểm đó, toàn bộ thương vụ được ước tính sẽ rẻ hơn - ở mức 5,2 tỷ đô la, số tiền mà chính người Mỹ sẽ chi trả như một phần viện trợ quân sự, và điều khoản này rất có thể đã được giữ nguyên trong hợp đồng cuối cùng.

Một điểm thú vị là ban đầu dự kiến việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2031 với tốc độ 3 - 4 máy bay mỗi năm. Tuy nhiên chiếc cuối cùng trong số 25 chiếc sẽ đến vào năm 2037, trong khi thời hạn hiện tại là năm 2035, vì vậy quá trình sản xuất có thể được đẩy nhanh hơn một chút.

Đồng thời việc giá trị thương vụ tăng lên 8,58 tỷ đô la có thể được giải thích bởi thực tế là trước đây chỉ bao gồm bản thân máy bay, không đi kèm vũ khí, các dịch vụ liên quan và chi phí phát triển. Giờ đây với tất cả mọi thứ, Mỹ phải trả nhiều tiền hơn.

Và việc tài trợ cho quá trình phát triển ở đây là cần thiết, bởi vì F-15IA là một phiên bản cải tiến đặc biệt của Israel, sẽ có một số linh kiện sản xuất trong nước. Điều này nghĩa là ít nhất cần phải tích hợp và thử nghiệm mọi thứ, mặc dù kinh nghiệm đã có sẵn, ít nhất là với F-35I.

F-15IA là phiên bản đặc biệt dựa trên F-15EX dành riêng cho Không quân Israel.

Về cơ sở của tất cả những điều này, đó là F-15EX - phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu huyền thoại, được thiết kế chủ yếu cho vai trò không chiến và phòng không. Cho đến nay, chỉ có Israel và Mỹ đặt hàng, nhưng hiện đang có hoạt động thúc đẩy việc mua sắm từ Ba Lan.

Tiêm kích 2 chỗ ngồi nâng cấp này được trang bị radar AN/APG-82 tiên tiến nhất với ăng ten mảng pha quét chủ động (AESA) và hệ thống tác chiến điện tử EPAWSS. Nó có khả năng mang tới 12 tên lửa AIM-120, hoặc tổng trọng lượng vũ khí lên tới 13,3 tấn.