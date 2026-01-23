Dọn đồ sau tang lễ, vợ chết lặng: Chồng ngoại tình 7 năm, bí mật “đốt” 78,7 tỷ đồng cho bồ nhí

Sau khi chồng qua đời, một người phụ nữ ở Thượng Hải đã phải đối mặt với sự thật cay đắng hơn cả nỗi mất mát: người đàn ông bà chung sống hơn 20 năm không chỉ ngoại tình suốt bảy năm, mà còn âm thầm chuyển gần 20 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3 triệu USD - khoảng 78,7 tỷ đồng) cho tình nhân.

Phát hiện này không chỉ khiến bà bàng hoàng mà còn buộc bà và các con phải đưa vụ việc ra tòa để đòi lại phần tài sản chung bị chiếm đoạt trong im lặng.

Người phụ nữ họ Shen kết hôn với chồng là ông Jin vào tháng 7/1999. Họ có với nhau một con trai và một con gái, sống một cuộc đời gia đình tưởng chừng yên ổn tại Thượng Hải. Ông Jin qua đời vào tháng 5/2022, khi cuộc hôn nhân đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Tuổi của hai người không được tiết lộ, và cho đến thời điểm ấy, Shen hoàn toàn không hay biết rằng phía sau cuộc sống gia đình tưởng như bình lặng kia lại tồn tại một bí mật kéo dài nhiều năm.

Chỉ đến khi dọn dẹp đồ đạc cá nhân của chồng sau tang lễ, Shen mới vô tình lần ra sự thật gây chấn động: ông Jin đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ họ Tao từ năm 2015. Không dừng lại ở sự phản bội tình cảm, Shen phát hiện chồng mình đã liên tục chuyển tiền cho người tình trong suốt bảy năm.

Những con số lạnh lùng trên các bản sao kê ngân hàng như từng nhát dao cứa vào ký ức của người vợ. Trong suốt những năm ấy, Shen không hề hay biết, vẫn sống cuộc đời của một người vợ, người mẹ trong gia đình, cho đến khi sự thật lộ diện theo cách tàn nhẫn nhất: sau cái chết của chồng.

Trước cú sốc này, Shen cùng các con quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy bỏ các khoản “quà tặng” mà ông Jin đã chuyển cho Tao và buộc người phụ nữ này hoàn trả toàn bộ số tiền. Trong các thủ tục tố tụng ban đầu, tòa án xác định rằng việc ông Jin đơn phương sử dụng một lượng lớn tài sản chung của vợ chồng để tặng cho người thứ ba là hành vi không hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi tài chính của người vợ hợp pháp.

Tòa án cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Jin và Tao không chỉ vi phạm nghĩa vụ hôn nhân mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và luân lý xã hội. Do đó, các khoản chuyển tiền này không được pháp luật bảo vệ.

Sau khi xem xét, tòa ghi nhận rằng Tao đã hoàn trả lại cho Jin 5,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 770.000 USD) trước đó. Phần còn lại, tương đương 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 2 triệu USD), được yêu cầu phải trả lại cho Shen. Tao đã kháng cáo phán quyết này, song Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Vụ việc nhanh chóng gây ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần lớn dư luận bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của tòa án, coi đây là một phán quyết mang tính răn đe và bảo vệ công bằng cho hôn nhân hợp pháp.

“Cuối cùng thì công lý cũng lên tiếng. Hãy để những người làm kẻ thứ ba không còn cả người đàn ông lẫn tiền bạc,” một người bình luận. Người khác viết: “Kẻ phản bội đã chết, tiền đã quay về đúng chỗ. Thật hả hê.” Một ý kiến khác cho rằng: “Một bản án như thế này mới thực sự bảo vệ đạo đức công cộng và trật tự xã hội.”

Có người còn chua chát so sánh: “19 triệu nhân dân tệ - phần lớn người lao động cả đời. Vậy mà một người đàn ông lại dễ dàng đem cho người tình như minh chứng cho ‘tình yêu’. Phán quyết này thực sự đáng hài lòng.”

Vụ án khép lại không chỉ bằng việc thu hồi tiền, mà còn để lại một thông điệp rõ ràng: tình yêu vụng trộm không thể đứng trên luật pháp, và tài sản chung trong hôn nhân không phải là thứ có thể tùy tiện mang đi đánh đổi cho những mối quan hệ trong bóng tối.

