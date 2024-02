Đón đầu xu hướng với dòng thẻ mới, Sơn Tùng M-TP khiến fandom "đứng ngồi không yên"

Là nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz, nhất cử nhất động của Sơn Tùng M-TP đều được công chúng rất quan tâm. Mới đây, trên fanpage chính thức, nam ca sĩ đã đăng tải nhiều hình ảnh liên quan đến dự án hợp tác Be The Sky của anh với ngân hàng TMCP Quân đội MB và tổ chức phát hành thẻ JCB.



Bên cạnh visual hút mắt, thần thái ngút trời của nam ca sĩ, điều khiến nhiều người chú ý chính là tấm thẻ ngân hàng Be The Sky. Được biết đây là dòng thẻ ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp thẻ membership fandom, được chính Sơn Tùng M-TP lên ý tưởng và thiết kế. Chủ nhân thẻ còn "được tặng bộ Merchandise siêu dễ thương từ lightstick cho đến áo, khăn, mũ, photobook, và photocard.

Ngay trên trang cá nhân của mình Sơn Tùng M-TP đã đăng tải những món đồ trong bộ Merchandise dành tặng cho khán giả đăng ký thẻ ngân hàng Be The Sky

Hơn nữa, lại còn được mặc những bộ đồ siêu dễ thương này và cầm trên tay chiếc Skylight siêu đáng yêu kia để tham gia một show… Một buổi offline đầu tiên giữa Tùng và mọi người vào đầu năm sau để thưởng thức một thứ mà chỉ những ai sở hữu những chiếc thẻ mới có thể tham gia", bài đăng của nghệ sĩ tiết lộ. Các fan hâm mộ của nam ca sĩ đều vô cùng hào hứng trước thông tin chia sẻ, đặc biệt là về những ưu đãi đặc quyền cũng như cơ hội tham gia show diễn của nam ca sĩ.



Những fan đầu tiên nhận được bộ Merchandise siêu dễ thương từ Sơn Tùng M-TP

Quỳnh Chi (26 tuổi, Hà Nội) cảm thấy cực kỳ háo hức: "Mình đã đăng ký rồi, thiết kế thẻ phải nói là quá đẹp, mình thực sự đợi ngày cầm ẻm trên tay. Đây là thẻ fandom membership đầu tiên tại Việt Nam đó, chỉ có thể là Sơn Tùng mới làm được điều này thôi."



Là một fan trung thành của Sơn Tùng M-TP từ khi còn là một cậu bé, Minh Đức (23 tuổi, TPHCM) cho biết anh sưu tập gần như đầy đủ merchandise của thần tượng và thẻ Be The Sky cũng không là ngoại lệ: "Mỗi vật phẩm đều khiến mình cảm thấy có một sự kết nối với anh Tùng cũng như thể hiện cá tính, sở thích và đam mê của bản thân. Với Be The Sky thì mình đã đăng ký dòng Apeiron để được trọn bộ merchandise và nhiều quyền lợi khác."

Thông tin về Be The Sky được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Không chỉ fanpage M-TP mà nhiều trang mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi cũng bàn luận sôi nổi về Be The Sky và sự hợp tác giữa giọng ca "Making my way", MB và JCB. Phần lớn netizen tỏ ra ghen tị với Sky vì sắp có bộ "nhận diện" riêng. Không ít bạn trẻ còn rủ nhau "nhập hộ khẩu" vào fandom "được ưu ái" nhất này để đu trend và sở hữu chiếc thẻ độc đáo, có 1-0-2.



"Thẻ này dành riêng cho Sky thôi hả mọi người, non-fan có được đăng ký không, merchandise nhìn cute và xịn sò ghê", bạn Thái Bảo cho hay.

"Gato với các bạn fan Sơn Tùng quá, có hẳn một dòng thẻ ngân hàng luôn kìa mà trông còn rõ đẹp. Không phải Sky nhưng mà nhìn mấy chiếc thẻ thấy mê nha, đẹp xuất sắc luôn chớ." - một người dùng bình luận.

Non-fan sẵn sàng "nhập hộ khẩu" Sky vì quá thích thú và ấn tượng với thẻ Be The Sky cùng bộ merchandise "xịn đét".

Dự án hợp tác Be The Sky không chỉ đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Sơn Tùng M-TP mà còn là lời tri ân chứa đựng sự chân thành và tâm huyết mà giọng ca Thái Bình dành tặng các fan yêu quý. Hiện tại, người dùng có thể truy cập trang giới thiệu sản phẩm để săn thẻ.



