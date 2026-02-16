Đơn đặt hàng máy bay Rafale của Pháp từ Ấn Độ gây khó cho Kiev

Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Đơn đặt hàng 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp từ Ấn Độ đang chờ chữ ký cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 20/2, trùng với chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đây sẽ là kết thúc được chờ đợi từ lâu của quá trình lựa chọn máy bay chiến đấu đa năng (MRFA), vốn đã kéo dài suốt 8 năm.

Động thái này chắc chắn cũng sẽ làm chậm trễ việc giao máy bay chiến đấu Rafale cho tất cả các khách hàng tương lai.

Điều này là do năng lực sản xuất hạn chế của Dassault, với số lượng đơn đặt hàng tồn đọng của công ty dự kiến sẽ tăng từ 220 lên 334 máy bay trong những ngày tới.

Năm 2025, sản lượng máy bay Rafale đạt mức cao nhất là 26 chiếc, vượt kế hoạch ban đầu một chiếc.

Dassault từ lâu đã khẳng định cần phải tăng tốc độ sản xuất. Tuy nhiên, hợp đồng mới với Ấn Độ dự kiến sẽ được thực hiện thông qua việc nội địa hóa.

Chỉ có 20 máy bay chiến đấu Rafale sẽ được sản xuất tại Pháp và giao hàng vào năm 2030. 94 chiếc Rafale còn lại sẽ được sản xuất tại Ấn Độ ở các nhà máy chưa được xây dựng.

Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ không đạt được tỷ lệ nội địa hóa 100%. Hiện tại, con số này đạt khoảng 80%, và rõ ràng là không thể đạt được ngay lập tức.

Hơn nữa, việc sản xuất những cỗ máy phức tạp như máy bay chiến đấu gặp phải vô số thách thức. Những thách thức này cần được giải quyết đồng thời.

Ví dụ, nhà sản xuất động cơ Safran không chỉ mở rộng năng lực sản xuất của mình mà còn có kế hoạch thiết lập sự hiện diện tại Ấn Độ.

Mục tiêu là thiết lập sản xuất nội địa động cơ M88, loại động cơ cần thiết cho máy bay Rafale, và có thể được tích hợp vào các máy bay chiến đấu hiện có của Ấn Độ.

Tóm lại, việc Ấn Độ đặt mua 114 máy bay chiến đấu của Pháp đồng nghĩa với ba kết luận đối với Ukraine, quốc gia đã tuyên bố mong muốn đặt mua thêm 100 máy bay Rafale ngoài 150 máy bay Gripen của Thụy Điển.

Thứ nhất, nếu Ukraine đạt được thỏa thuận với Pháp sớm hơn, 20 máy bay Rafale đầu tiên có thể đã gia nhập Không quân nước này vào năm 2030.

Hiện tại, lô máy bay Rafale đầu tiên dự kiến sẽ được giao sớm nhất vào năm 2030, với giả định kế hoạch của Dassault không thay đổi.

Thứ hai, nếu Ukraine đặt mua 100 máy bay Rafale, thì Dassault khó có thể giao hàng đúng hạn nếu không thiết lập các cơ sở sản xuất nội địa tương tự tại Ukraine.

Điều này vừa là cơ hội lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, vốn đã được xác nhận là đang nội địa hóa sản xuất máy bay Gripen, vừa là một thách thức đáng kể.

Thứ ba, thời gian càng kéo dài để hoàn tất đơn đặt hàng Rafale đầu tiên cho Ukraine, thì nguy cơ xếp hàng chờ đợi lâu hơn, và chậm trễ giao hàng càng lớn, mặc dù rõ ràng là đơn đặt hàng chắc chắn sẽ được hoàn tất, đặc biệt là về vấn đề tài chính.