Theo các nguồn tin phân tích của Nga được trang web “Người đưa tin” (Reporter) dẫn lại, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công một khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố Sumy, nơi các lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine đang trú ngụ. Vụ tấn công khiến tòa nhà hư hại đáng kể và một số lượng lính đánh thuê chưa xác định bị thiệt mạng.

Như đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy, sau các cuộc tấn công, một đám cháy nghiêm trọng đã bùng phát ở các tầng trên của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng xe thang để dập lửa.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine tuyên bố rằng, Nga đã thực hiện đòn đánh kép, tức là sau cú đánh đầu tiên gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, trong khi lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy, một cuộc tấn công thứ hai đã xảy ra.

Bộ này cũng cho biết, bất chấp cuộc tấn công thứ hai diễn ra, lực lượng cứu hộ đã sơ tán được 50 người, trong đó không có người nào bị thương.

Reporter lưu ý thêm rằng, chính quyền Kiev thường giấu kín số liệu về thương vong trong số các chiến binh nước ngoài. Thông tin này thường chỉ được biết đến sau những cuộc điều tra của giới truyền thông nước ngoài.

Hiện cũng chưa có báo cáo nào về thương vong trong số binh lính nước ngoài ở khách sạn Sumy nhưng theo thông lệ, Lực lượng vũ trang Nga thường tiến hành trinh sát kỹ lưỡng trước khi tấn công các căn cứ lính đánh thuê nước ngoài nên họ thường chọn thời điểm tụ tập đông người nhất.

Theo truyền thông địa phương, loại rất có khả năng máy bay không người lái Geran-2 của Nga là vũ khí chính tấn công khách sạn ở Sumy.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Lực lượng Vũ trang Nga thực hiện các cuộc tấn công như vậy nhằm vào nơi cư ngụ của lính đánh thuê nước ngoài.

Các chiến binh nước ngoài thường chọn các khách sạn hạng sang ở nhiều thành phố khác nhau của Ukraine làm căn cứ tạm thời, ở khu vực đông bắc thường tập trung ở thành phố Kharkiv và Sumy.

Reporter chỉ ra rằng, điều trớ trêu đối với chính quyền Kiev là thường thì vị trí của các nhóm lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine lại được người dân địa phương thông báo cho Quân đội Nga.