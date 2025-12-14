Đón con gái rượu về Việt Nam, hot dad Nguyễn Văn Chung "kêu trời" vì khả năng shopping ái nữ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới đây đã có những giây phút trọn vẹn bên con gái nuôi - bé Suri sau gần 5 tháng kể từ khi cô bé theo mẹ sang Úc định cư. Cô bé dự kiến sẽ ở lại Việt Nam thăm bố và em trai trong khoảng 2 tháng tới, tạo nên một cuộc đoàn tụ ấm áp mà nhạc sĩ đã háo hức chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hỉnh ảnh con trai và con gái nuôi của anh trên trang cá nhân kèm câu trêu đùa: "Chiến thần shopping - hội viên kim cương trở về Việt Nam".

Trên tài khoản cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm vui khi đón con gái về, hài hước gọi cô bé là "chiến thần shopping - hội viên kim cương trở về Việt Nam", đồng thời trêu đùa với em gái (mẹ ruột của Suri) về chuyện chi phí sinh hoạt cho con trong thời gian ở nhà.

Chia sẻ của nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" khiến ai cũng phải bật cười.

Không chỉ là một khoảnh khắc sum họp, sự kiện này còn gợi nhớ hành trình dài 13 năm gắn bó giữa nhạc sĩ và bé Suri. Thực tế, Suri (tên thật là Kim Anh, hiện 15 tuổi) là cháu ruột của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhưng được anh đón về nuôi từ nhỏ và yêu thương như con đẻ. Vào tháng 7/2025, anh đã đưa cô bé sang Úc sống cùng mẹ ruột để bắt đầu một cuộc sống mới.

Chia sẻ cảm xúc khi "đưa" con gai sang Úc ở với mẹ ruột, Nguyễn Văn Chung từng tâm sự: "Ngày đầu nhận con từ tay em gái và ngày cuối trả con về với em gái, mình có cảm giác thật lạ, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ 13 năm của một 'người đồng hành' trong cuộc đời của con... Dù nhiệm vụ này đã kết thúc, nhưng suốt đời này, mình vẫn là cha của con!".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai - bé Pu, cùng con gái nuôi - bé Suri.

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, bé Suri không chỉ là con gái mà còn là "nàng thơ" đặc biệt gắn liền với hành trình sáng tác của anh. Suốt 8 năm ròng, anh âm thầm viết nên khoảng 300 ca khúc thiếu nhi như những món quà tinh thần dành riêng cho cô bé. Anh từng không ngần ngại thừa nhận, tình yêu anh dành cho Suri sâu đậm đến mức có thời điểm còn lớn hơn cả sự gắn bó với con trai ruột.

Phía sau mối quan hệ cha con ấy là một hành trình đầy kiên nhẫn và yêu thương. Sau biến cố gia đình khi bố mẹ ruột chia tay, bé Suri từng rơi vào trạng thái trầm lắng, thu mình và đối diện với trầm cảm. Anh đã quyết định đón bé về chăm sóc, tạo môi trường sống ổn định và chủ động hỗ trợ để mẹ ruột của Suri yên tâm ra nước ngoài. Nhờ sự đồng hành bền bỉ ấy, cô bé dần lấy lại nụ cười, trở nên cởi mở và vui vẻ hơn theo thời gian.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn có một người con trai ruột là bé Pu (tên thật là Hiếu Long, sinh năm 2012). Từ sau khi ly hôn vào năm 2020, anh đã đảm nhận vai trò làm cha đơn thân, vừa chăm sóc vừa nuôi dạy hai con khôn lớn, điều này nhận được nhiều lời động viên và ủng hộ từ khán giả.

Bé Pu con trai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được nhận xét là có nhiều nét giống bố.

Anh từng tâm sự trên trang cá nhân về hành trình nuôi dạy các con: "Mình không muốn đặt lên vai con những kỳ vọng lớn lao và áp đặt của mình với vai trò cha mẹ, vì bản thân mình cũng có lựa chọn con đường cha mẹ hướng cho ngày ấy đâu. Chỉ là với công việc mình làm, mình tin rằng cũng có ích cho mọi người và xã hội là được, quan trọng là mình hạnh phúc mỗi ngày.

Mình muốn các con mình cũng được hạnh phúc như vậy! Con đường nào chả có sóng gió khó khăn, nhưng đi trên con đường mình chọn, ít ra mình không hối tiếc. Thành công thì chưa biết, chỉ biết mỗi ngày được sống thật với bản thân thì dù mệt mỏi vất vả đến đâu, cũng là 1 ngày thoả mãn!".