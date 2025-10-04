'Đòn cân não' của nền kinh tế gần 4.000 tỷ USD: 'Bắt tay' Mỹ giữa lúc tuyên bố không ngừng mua dầu Nga

3 tập đoàn năng lượng quốc doanh lớn nhất Ấn Độ. Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) và Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), đang tìm cách ký các thỏa thuận cung cấp khí gas hóa lỏng (LPG) dài hạn với các đối tác Mỹ. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên New Delhi chủ động tìm đến thị trường này trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang làm thay đổi dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu.

Từ trước đến nay, phần lớn nguồn cung LPG của Ấn Độ đến từ Ả Rập Xê Út và các nước Trung Đông thông qua các hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, việc Mỹ vừa áp mức thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, gấp đôi mức thuế trước đó, do New Delhi vẫn tiếp tục mua dầu thô từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt, đã khiến chính phủ Ấn Độ buộc phải xem xét lại chiến lược nhập khẩu năng lượng.

Việc tìm kiếm nguồn cung LPG dài hạn từ Mỹ không chỉ mang ý nghĩa năng lượng, mà còn được xem như một động thái ngoại giao chiến lược nhằm làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai nước. Bằng cách tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Mỹ, bao gồm cả LPG, dầu thô và khí tự nhiên, Ấn Độ hy vọng có thể thúc đẩy Washington xem xét lại mức thuế áp lên hàng hóa của mình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung LPG từ cả Trung Đông và Mỹ đang tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Vortexa, xuất khẩu LPG từ Trung Đông đã đạt kỷ lục trong tháng 9 với mức 1,46 triệu thùng/ngày, tăng gần 200.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ cũng ghi nhận mức xuất khẩu LPG cao kỷ lục trong tháng vừa rồi, với sản lượng tăng 3,5% từ đầu năm đến nay.

Hiện tại, 46% tổng lượng xuất khẩu LPG toàn cầu xuất phát từ Mỹ, trong đó khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, chiếm tới 39% điểm đến. LPG từ Trung Đông chiếm 33% tổng xuất khẩu toàn cầu. Việc Ấn Độ tham gia ký các hợp đồng dài hạn với Mỹ sẽ góp phần tái định hình bản đồ thương mại LPG toàn cầu.

Dù đang chịu áp lực mạnh mẽ từ Mỹ yêu cầu cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, Ấn Độ chưa có dấu hiệu từ bỏ nguồn cung Nga. Trong tháng 9, lượng dầu thô nhập từ Nga của Ấn Độ đã giảm khoảng 100.000 thùng/ngày so với tháng 8, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, Nga vẫn chiếm tới 1/3 tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Các nhà phân tích cho rằng dù Ấn Độ đang cố gắng điều chỉnh chiến lược để thích ứng với áp lực từ Mỹ, nhưng New Delhi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ dầu Nga, đặc biệt khi giá rẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, việc mở rộng nhập khẩu LPG từ Mỹ có thể được xem là “quân bài trao đổi” linh hoạt hơn, giúp duy trì mối quan hệ chiến lược với Washington mà không cần hy sinh hoàn toàn lợi ích năng lượng với Moscow.

Với việc Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ LPG lớn nhất thế giới, chuyển hướng sang nhập khẩu từ Mỹ, thị trường khí gas hóa lỏng toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh mới giữa hai “ông lớn” là Trung Đông và Mỹ. Trong bối cảnh sản lượng LPG đang tăng đều tại cả hai khu vực, các nhà cung cấp sẽ phải đẩy mạnh đàm phán về giá, điều khoản vận chuyển và thời hạn hợp đồng để giữ chân những khách hàng lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản.