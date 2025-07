Đổi xe lái thử, hai chủ xe Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross bóc tách nhiều điểm khác biệt mà thông số không thể hiện được

Trong phân khúc SUV/crossover đô thị hạng B tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross nổi lên như hai cái tên hút khách nhất hiện nay. Nếu như trong tháng 5/2025, Yaris Cross dẫn đầu phân khúc về doanh số, thì chỉ ngay tháng sau, Xforce đã lập tức lấy lại “ngôi vương” này. Điều đó cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt về doanh số của hai mẫu xe này.

Điều gì khiến hai mẫu xe này liên tục đổi vị trí dẫn đầu? Và nếu đặt lên bàn cân so sánh, đâu mới là lựa chọn đáng mua hơn?

Để tìm lời giải từ chính góc nhìn người dùng, chúng tôi đã mời hai chủ xe - một đang sử dụng Toyota Yaris Cross bản G, người còn lại sở hữu Mitsubishi Xforce bản Ultimate - tham gia vào trải nghiệm hoán đổi xe cho nhau lái thử trong ngày. Hai chủ xe sẽ bóc tách từ thiết kế, không gian nội thất, tiện nghi cho đến cảm giác vận hành và chi phí sử dụng mà thông số kỹ thuật không thể hiện được.

Anh Đinh Mạnh Cường (Nam Định) - chủ sở hữu Xforce Ultimate, lựa chọn mẫu xe này vì cần một chiếc xe gầm cao nhỏ gọn nhưng đủ rộng rãi để phục vụ gia đình có hai con nhỏ. Là người làm việc tại tỉnh, di chuyển hàng ngày với quãng đường xa, anh đề cao sự thoải mái, tính thực dụng và khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao.

Anh Nguyễn Đình Trường Huy (Hà Nội) - người trẻ độc thân và sống tại thủ đô, lại ưu tiên sự nhỏ gọn, tiết kiệm và dễ điều khiển khi chọn Yaris Cross G. Với anh, yếu tố thương hiệu và độ bền cũng là điểm cộng khiến anh tin tưởng thương hiệu Toyota.

Về thiết kế, cả hai chủ xe đều nhận định Xforce và Yaris Cross mang phong cách trẻ trung, phù hợp thị hiếu hiện đại. Đặc biệt, anh Huy còn cho rằng Xforce có thiết kế kiểu tương lai, phá cách, và hầm hố hơn Yaris Cross. Trang bị ngoại thất của hai xe đều nổi bật với hệ thống đèn LED hoàn toàn cùng bộ mâm 18 inch lớn nhất trong phân khúc.

Bước vào bên trong, Xforce gây ấn tượng hơn bởi không gian rộng rãi. Anh Huy cho rằng Xforce ngồi rộng rãi hơn, bệ tỳ tay lớn hơn, hàng ghế sau có độ ngả lưng tốt hơn chiếc Yaris Cross của anh, phù hợp khi đi gia đình trên những hành trình dài. Điều này cũng dễ hiểu khi Xforce có kích thước lớn hơn, với chiều dài 4.390 mm và rộng 1.810 mm, còn số đo Yaris Cross tương ứng chỉ là 4.310 mm và 1.770 mm.

Một điểm cộng khác ở Xforce là điều hòa hai vùng độc lập, được anh Cường đánh giá là rất tiện lợi khi sử dụng gia đình đông thành viên. Ưu điểm thứ ba của Xforce được hai chủ xe công nhận là hệ thống âm thanh Yamaha cho tiếng tách bạch, trong trẻo và âm trầm sâu hơn, khác biệt hoàn toàn loa trên Yaris Cross. Màn hình lớn với độ phân giải cao, gương chống chói tự động hay hộp lạnh trên Xforce cũng được các chủ xe đánh giá cao.

Về tiện nghi, chiếc Yaris Cross hơn ở ghế lái chỉnh điện. Tuy nhiên, các trang bị khác đều chưa so sánh được với Xforce, ví dụ như điều hòa một vùng, gương chống chói chỉnh tay, ghế sau không ngả lưng được cùng một không gian chật hẹp.

Khả năng cách âm cũng là một điểm cộng lớn có thể nhận thấy rõ khi bước lên Xforce so với Yaris Cross. Theo hai chủ xe, Yaris Cross có tiếng ồn từ cả môi trường, từ gầm và từ khoang máy dội vào cabin nhiều hơn hẳn so với Xforce. Anh Huy cũng cho rằng phần vỏ xe Yaris Cross của mình mỏng hơn so với Xforce.

Sau khi đổi xe của nhau và cầm lái nhiều vòng, cả hai chủ xe đều công nhận Xforce có vô-lăng nhẹ nhàng hơn nhưng hệ thống treo cứng hơn, vô-lăng của Yaris Cross nặng hơn nhưng hệ thống treo lại mềm hơn và tạo cảm giác tròng trành trên đường xấu. Anh Cường thích vô-lăng nhẹ hơn vì dễ xoay vần trong phố, nhưng thích hệ thống treo mềm của Yaris Cross. Ngược lại, anh Huy đánh giá cao vô-lăng nặng hơn của Yaris Cross do thật tay, nhưng muốn có hệ thống treo cứng vững như trên Xforce.

Hai mẫu xe này có thông số động cơ gần tương đương nhau. Động cơ 1.5L của Xforce cho công suất 105 PS, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số CVT. Yaris Cross cũng dùng động cơ 1.5L với công suất 105 mã lực (106 PS) và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp số CVT. Cả hai người dùng cho rằng Yaris Cross bốc hơn ở nước ga đầu, nhưng có hiện tượng giật rõ hơn, ngay cả ở tốc độ thấp.

Công nghệ an toàn của 2 xe có nhiều tính năng hiện đại, trong đó đáng chú ý có gói hỗ trợ lái ADAS. Trong đó, Yaris Cross hơn Xforce ở tính năng cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường cùng với hệ thống camera 360 độ, mặc dù độ sắc nét của camera này không được chủ xe đánh giá cao.

Qua trải nghiệm thực tế, anh Cường cho biết chiếc Xforce tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp với đường quốc lộ nhiều hơn. Anh Huy sử dụng Yaris Cross có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít/100 km cũng chạy hỗn hợp nhưng đường phố nhiều hơn.

Sau hơn 20.000 km sử dụng, cả hai chiếc Xforce và Yaris Cross đều trải qua các mốc bảo dưỡng tương đương. Theo anh Cường, chiếc Xforce có chi phí bảo dưỡng các cấp nhỏ khoảng 800.000 đồng đến 2,1 triệu đồng (cho mốc 20.000 km). Anh chọn đổ các loại phụ gia vệ sinh khi làm bảo dưỡng. Anh Huy cho biết chiếc Yaris Cross bảo dưỡng nhỏ hết khoảng hơn 600.000 đồng, và cao nhất cũng chỉ 1,2 triệu đồng (cho mốc 20.000 km). Tuy nhiên, anh Huy không chọn sử dụng các loại phụ gia vệ sinh.

Đặc biệt, số tiền thực tế mà anh Cường chi trả cho bảo dưỡng cấp 20.000 km chỉ 100.000 đồng. Lý do đến từ Mitsubishi có chương trình tặng voucher cho người giới thiệu mua xe, tối đa 3 triệu đồng, có thể quy đổi vào chi phí bảo dưỡng. Anh Cường giới thiệu 4 người, nên được trừ 4 voucher, chỉ phải trả 100.000 đồng.

Sau khi trải nghiệm xe của nhau, anh Cường cho biết rằng lựa chọn Xforce là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và không có ý định đổi nếu được chọn lại. Ngược lại, anh Huy vẫn rất thích Yaris Cross nhưng hơi “lung lay” sau khi lái thử Xforce. Anh Huy cho rằng nếu được trải nghiệm sâu hơn, có thể anh sẽ đổi sang Xforce.

Hiện tại, Xforce Ultimate có giá niêm yết 705 triệu đồng, được khuyến mãi 50% trước bạ và tặng quà với tổng trị giá 50 triệu đồng. Giá niêm yết của Yaris Cross G là 650 triệu đồng. Mẫu xe này được khuyến mãi 50% trước bạ trị giá 33 triệu đồng. Do đó, mức chênh giá thực tế giữa Xforce Ultimate và Yaris Cross G sau khi trừ hết khuyến mãi còn 38 triệu đồng.