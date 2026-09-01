Đội tuyển Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt 30 năm của AFF Cup nhờ trận thắng Thái Lan

Khoảnh khắc chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam.

Để kỷ niệm 30 năm thành lập, AFF Cup đã tổ chức cuộc bầu chọn khoảnh khắc ấn tượng nhất lịch sử giải đấu. Đội tuyển Việt Nam có 2 khoảnh khắc được đề cử là bàn thắng của Công Vinh vào lưới Thái Lan đem về chức vô địch AFF Cup 2008 cùng chiếc cúp vô địch năm 2018.

Bàn thắng của Công Vinh về nhất cuộc bầu chọn

Kết quả cuối cùng, khoảnh khắc năm 2008 đã giành chiến thắng trước hàng loạt đối thủ khác trong cuộc bầu chọn. Cú đánh đầu ngược đưa bóng vào lưới Thái Lan của Công Vinh được miêu tả bằng câu bình luận nổi tiếng: "Sự thăng hoa tuyệt vời!!".

Bàn thắng đến vào những phút bù giờ cuối cùng khiến cảm xúc bùng nổ trên SVĐ Mỹ Đình. Không những vậy, đó là chức vô địch AFF Cup đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau rất nhiều giải đấu phải nếm trái đắng.

Bàn thắng của Công Vinh vào lưới Thái Lan

Kể từ sau năm 2008 lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã có thêm 3 lần bước lên bục vinh quang. Hiện tại, đoàn quân áo đỏ đang xếp thứ hai trên bảng vàng AFF Cup với 4 chức vô địch, 2 lần á quân. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội với 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 2024 và 2026.