Giải thưởng AFF Cup: Người hùng ĐT Việt Nam đạt con số gấp 18 lần cầu thủ hỏng penalty của Thái Lan

Người hùng tuyển Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giải thưởng.

Trang chủ AFF Cup đang tổ chức cuộc bầu chọn cho giải thưởng "Cầu thủ năng lượng nhất AFF Cup 2026". 5 ứng viên của giải thưởng là 5 cầu thủ có màn trình diễn trong 1 trận đấu cụ thể được đánh giá là giàu năng lượng nhất xuyên suốt giải đấu.

Hai Long dẫn đầu cuộc bầu chọn trên trang chủ AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam có 1 cái tên xuất hiện trong danh sách ứng viên là Hai Long với màn trình diễn ở trận thắng 3-0 trước Indonesia. Trang chủ AFF Cup bình luận về Hai Long: "Nguyễn Hai Long đã có màn trình diễn đầy năng động bên hành lang cánh trái, góp công lớn giúp Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia tại Bogor, qua đó củng cố cơ hội lọt vào bán kết.

Cầu thủ chạy cánh này đã tham gia vào bàn mở tỉ số sau pha bứt tốc dọc biên và đường chuyền ngược lại để mở ra tình huống giúp Nguyễn Văn Vĩ dứt điểm thành công. 8 phút sau, chính anh đã trực tiếp điền tên mình lên bảng tỉ số. Nhận bóng ở khoảng trống từ phần sân nhà, Hai Long thực hiện pha bứt tốc mạnh mẽ trong một đợt phản công chớp nhoáng trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam ở phút 14.

Tốc độ và lối chơi trực diện của anh đã liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Indonesia, giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử AFF Cup trước đối thủ này ngay trên đất Indonesia".

Tỉ lệ bầu chọn áp đảo của Hai Long

Tính đến thời điểm hiện tại, số phiếu bầu dành cho Hai Long đã đạt tỉ lệ lên tới 82,22%, vượt xa tất cả các đối thủ. Kakana Khamyok - cầu thủ Thái Lan đá hỏng quả penalty trong trận chung kết lượt về - đang đạt số phiếu là 4,44%. Tiền đạo Teerasak Poeiphimai (Thái Lan) cũng có số phiếu tương tự. 2 ứng viên còn lại là Wan Kuzain (Malaysia) và Maung Maung Lwin (Myanmar) đều khó lòng bám đuổi Hai Long.